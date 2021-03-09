Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini azaltabilmek adına halka verilen desteklerden biri olan Nakdi Ücret Desteği, mart ayı itibariyle son buluyordu. Vatandaşlar, sürenin uzatılmasını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayının son olduğunu işaret etmişti. Beklenen müjdeli haber dün gece geldi. Nakti Ücret Desteği, 2 ay daha uzatıldı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar, "4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Mart 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir" şeklinde yer aldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Neredeyse bir yıldır uygulanan ve işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen desteğe Nakdi Ücret Desteği adı veriliyor.

Pandemi sebebiyle iş yerleri kapatılan ya da işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkartılarak bir nevi işsiz kalan çalışanlara devlet tarafından Nakdi Ücret Desteği sağlanıyor.

Çalışanlar bu ay son defa verileceği söylenilen Nakdi Ücret Desteği'nin uzatılmasını bekliyordu. Beklenen haber dün gece geç saatlerde geldi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.