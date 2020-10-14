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Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi.

Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Ankara karayolunda tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan Ankara karayolunda sabah saatlerinde mazot tankeri olduğu öğrenilen bir tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve yan yatarak devrildi.
Olayı gören vatandaşların 112 Acil servis ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler yaralı olan sürücüyü araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nallıhan Ankara Karayolunda tır devrildi; 1 Yaralı

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