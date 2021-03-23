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Nallıhan Ankara karayolunda tır devrildi

23.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara D140 karayolunda bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.Alınan bilgiye göre, Nallıhan’dan Ankara D140 karayolunda Ankara’ya doğru seyreden 14 AL 224 plakalı hafriyat taşıyan tır, havanın yağmurlu olması dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonu bahçesine devrildi.

Nallıhan Ankara karayolunda tır devrildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Ankara D140 karayolunda bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan’dan Ankara D140 karayolunda Ankara’ya doğru seyreden 14 AL 224 plakalı hafriyat taşıyan tır, havanın yağmurlu olması dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonu bahçesine devrildi. Kaza esnasında sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen tırın bulunduğu alanda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

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