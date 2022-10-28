HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Namaz kılarken fenalaşan çobandan acı haber

Namaz kılarken fenalaşan çobandan acı haber

28.10.2022 06:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan 60 yaşındaki çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Namaz kılarken fenalaşan çobandan acı haber

İnegöl'de saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Cerrah Mahallesi mevkiinde bulunan merada meydana gelen acı olayda, küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Ceyhan’ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

c5f3170cd1bd4f6f24503d2294cf86d1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktıBankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...
Anahtar Kelimeler:
Çoban Bursa

En Çok Okunan Haberler

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'den korkutan iklim krizi açıklaması! 'Daha kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.