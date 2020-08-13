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Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti

13.08.2020 12:36 | Son Güncelleme

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 1904-1908 yıllarında yaklaşık 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı tazminat teklifini reddettiklerini açıkladı. Geingob, Almanya'nın teklif ettiği tazminatın miktarını açıklamadı. Deutsche Welle, teklif edilen miktarın 10 milyon euro olduğunu duyurdu.

Namibya, 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 1904-1908 yıllarında yaklaşık 100 bin kişinin öldürüldüğü soykırım için Almanya'nın yaptığı tazminat teklifini reddettiklerini açıkladı.

Geingob Almanya'nın teklif ettiği tazminatın miktarını açıklamadı.

Deutsche Welle (DW), teklif edilen miktarın 10 milyon euro olduğunu duyurdu.

Alman hükümetinden DW'nin haberiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob Alman müzakere heyetinin "tazminat" sözcüğünü kullanmaktan kaçınarak "yaraların sarılması" ifadesinde ısrar etmesini de "kabul edilemez" diye niteledi.

Almanya soykırımı kabul etmesine rağmen bunun için henüz resmen özür dilemedi.

Namibya Soykırımı

Soykırım, yerli halkların işgalci Almanların topraklarına ve hayvanlarına el koymasına karşı ayaklanmasıyla 1904'te başladı.

O dönemde Alman Güney Batı Afrika sömürge yönetimindeki birliklerin komutanı olan Lothar von Trotha, Ekim 1904'te soykırım emri verdi.

Herero ve Nama halkları çöle sürüldü.

Topraklarına geri dönmeye çalışanlar ya öldürüldü ya da toplama kamplarına gönderildi.

Soykırımda kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar ölü sayısının 100 bin civarında olduğunu söylüyor.

DW'ye göre tarihçiler, 20'nci yüzyılın ilk soykırımı olarak kabul edilen katliamlarda Herero halkından 65.000-80.000 kişinin, Nama halkından 10.000-20.000 kişinin öldüğünü tahmin ediyor.

Soykırımda Hereroların yüzde 75'inin, Namaların da yarısının öldüğü belirtiliyor.

İki Namibyalı

Kafatasları "üstün ırk" araştırmaları için Almanya'ya gönderildi

Ölen yüzlerce kişinin kafatasları, antropologların "Avrupalıların üstünlüğünü kanıtlama araştırmaları" için Almanya'ya gönderilmişti.

Söz konusu araştırmalarda, Almanya'nın diğer eski sömürgeleri Kamerun, Tanzanya, Ruanda ve Togo'dan çok sayıda kafatası da incelendi.

Almanya, iki yıl önce araştırmalarda kullanılan 25 kafatasını bir kilisede düzenlenen törenle Namibya heyetine teslim etmişti.

Almanya ve Namibya arasında 2015'ten bu yana resmi özür ve tazminat için müzakereler yürütülüyor.

Heyetler şimdiye kadar sekiz kez bir araya geldi.

Almanya Namibya'ya her yıl milyonlarca euro kalkınma yaptığını söylüyor.

Soykırımdan kurtulan bazı Hereroluların yakınları 2001'de Alman Hükümeti ve iki Alman şirketine bir Amerikan mahkemesinde toplam 4 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

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