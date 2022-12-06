Namlı Market çalışma saatleri nedir? Namlı Market şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Namlı Market hakkında merak edilen konulardan biri çalışma saatleridir. Haftanın hangi günleri saat kaç aralığında hizmet verdiği marketten alışveriş yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Namlı Market şubelerinin mesai saatleri müşteriler tarafından sık bir şekilde soruluyor. Oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan biri olan açılış ve kapanış saatleri özellikle alışveriş yapmak isteyenler için önemli konulardan biri oluyor.

Namlı Market çalışma saatleri nedir?

300'ün üzerinde çalışanı mevcut olan Namlı Market'in ürün çeşitliliği arasında gıda ve gıda dışı ürünler bulunur. Namlı Market çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik göstermez. Namlı Market mesai saatleri arasında hem hafta içi hem de hafta sonu hizmet veren bir markettir. Namlı Market çalışma saatleri hiçbir değişiklik göstermeden her gün aynı şekilde devam ediyor. Müşteri memnuniyetini en başta tutan marketler arasında yer alan Namlı Market mesai saatleri herhangi bir aksilik olmaksızın devam eder.

Namlı Market şubeleri saat kaçta açılıyor?

Haftanın 7 günü aynı saat aralığında hizmet veren Namlı Market mesai saatleri haftanın her günü aynı saatte başlar. Namlı Market açılış saati olan 08.30'da kapılarını açar. Namlı Market öğle arası saatleri arasında da müşterilerine alışveriş imkânı sunmaya devam eder. Namlı Market cuma çalışma saatleri için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Namlı Market şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Namlı Market kapanma saati herhangi bir aksilik olmadığı takdirde aynıdır. Namlı Market kapanış saati 22.00'dur ve bu saate kadar hizmet verir. Bu doğrultuda Üçler Market mesai saatleri hafta içi 08.30 ila 22.00 arasında açıktır ve hizmet verir.

Namlı Market cumartesi pazar kaça kadar açık?

Tüm mağazalarının çalışma saatleri aynı olan Namlı Market haftanın her günü halka hizmet verir. Namlı Market hafta içi aynı saatlerde çalışmasının yanı sıra hafta sonları da aynı saatlerde açıktır. Namlı Market hafta sonu çalışma saatleri hafta içi mesai saatleriyle aynıdır. Namlı Market cumartesi pazar dâhil günü saat 08.30 ila 22.00 arasında çalışır.

Pazar günü Namlı Market açık mı?

Namlı Market hafta sonları cumartesi pazar günü açıktır. Şişli'de açılan ilk mağazadan sonra hızlıca büyümeye devam eden Namlı Market mağazalarının hepsi aynı saat aralığında çalışır. Pazar günü Namlı Market yine 08.30 ve 22.00 saatleri arasında hizmet verir. Yaklaşık olarak 15.000'den fazla ürün çeşitliliğini müşteriye sunan Namlı Market resmî tatiller ve dinî bayramlarda da açık olsa da çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.



