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Nana Kasırgası, Belize’ye doğru ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Tropik Kasırgası’nın Orta Amerika ülkesi Belize’yi vurması beklenirken, halk marketlere ve hırdavat dükkanlarına akın etti.Nana Kasırgası, Orta Amerika ülkesi Honduras’ı geçerek Belize’ye doğru hızla ilerliyor.

Tropik Kasırgası’nın Orta Amerika ülkesi Belize’yi vurması beklenirken, halk marketlere ve hırdavat dükkanlarına akın etti.
Nana Kasırgası, Orta Amerika ülkesi Honduras’ı geçerek Belize’ye doğru hızla ilerliyor. Binlerce kişi kasırgaya karşı hazırlık yaparken; yiyecek, su ve inşaat malzemeleri stokladı. Marketlerin ve hırdavat dükkanlarının önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Belize sakinlerinin pencere ve kapılarını kaplamak için malzeme stoklaması sonucu tüm raflar neredeyse boşaldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Nana’nın Belize City’nin 95 kilometre güneydoğusuna geldiğini ve kasırgaya dönüştüğünü bildirdi. Belize yönetimi de kıyı şeridi için kasırga uyarısında bulundu.
Belize’nin güneyinde yer alan Toledo bölgesindeki köylerde yerel yetkililer, sığınak açılması için Ulusal Acil Durum Yönetimi Organizasyonundan harekete geçmelerini istedi.
Hava tahmin uzmanları, Nana Kasırgası’nın bugün iç kesimlere doğru ilerleyerek Belize ve Guatemala’da şiddetli yağışa neden olarak hızla etkisini kaybedeceğini öngörüyor.

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