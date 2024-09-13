Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

Narin cinayetini sorguda itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın jandarma, savcılık ve mahkemede verdiği üç ayrı ifadede beş çelişki ortaya çıktı. Bu çelişkili açıklamalar tutuklanan Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı. Narin'in cansız bedeninin 19 gün sonra bulunmasında ailenin akrabası olan ve köyde yaşayan bir tanığın ifadelerinin etkili olduğu öne sürüldü.

JANDARMAYA AYRI, MAHKEMEYE AYRI İFADE

Jandarmaya "cesedi yok etmem için Salim bana 200 bin lira teklif etti" dedi. Mahkemede ise ölümle tehdit edildiği için Narin'in cansız bedenini aldığını öne sürdü. Cinayeti çapraz sorguda ilk itiraf eden kişi olan Nevzat Bahtiyar 3 ayrı sorguda 5 çelişkili ifade verdi. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde sıvacılık yapan Nevzat Bahtiyar Narin cinayetinin kilit isimlerinden biri, küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar tutuklandı.

5 ÇELİŞKİDE NELER VAR?

Nevzat ifadelerinde beş kez çelişkiye düştüğü belirlendi. Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200.000 lira para teklif ettiğini söyledi. Savcılıkta ise bu ifadesini değiştirdi ve Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin'in cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti. Jandarmaya ayrıca Narin'in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söyledi. Savcılıkta ve mahkemede ise, cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim, dedi. Jandarmada cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söylemişti Ama mahkemede amcanın Arif'in kızını öldürdüm dediğini öne sürdü.

ŞÜPHELERİ DAHA DA ARTIRDI

Bu çelişkili açıklamalar Nevzat Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulunmuştu. Cesedin bulunmasında köyde yaşayan ve ailenin akrabası olan gizli bir tanığın etkili olduğu öne sürüldü. İddiaya göre tanık, Narin'in cesedini yok etmek için Nevzat Bahtiyar'ın aracıyla nereye gittiğini tarif etti ve bunun üzerine güvenlik kameraları yeniden incelendi. Ancak bu iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı

YENİ DETAY! 5 KEZ ARADIĞI İSİM

Narin cinayeti ile ilgili sır perdesini aydınlatmaya çalışan ekipler yeni bir detaya ulaştı. Amca Salim güran'ın cinayet günü Antalya'daki kuzeni Mehmet Şerif Güran'ı 5 kez aradığı ortaya çıktı. Bir saat 12 dakika içinde yapılan aramalarda toplam 353 saniye konuştukları belirlendi. Şerif Güran ifadesinde, kuzenim tarlamın kurtlandığını söyledi, fotoğraf attı, sesinde panik hali yoktu dedi. Amcanın hedef şaşırtmak için kuzenini özellikle aradığı ihtimali değerlendiriliyor.