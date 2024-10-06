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Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! Narin'in baba evinde öldürüldüğünün kesinleştiği iddia edildi

06.10.2024 20:02
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"Narin Güran cinayeti" soruşturması sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni bulgular ve delillerde Narin’in 21 ağustos günü saat 15.15’te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğünün tespit edildiği iddia edildi. Diğer yandan Güran ailesini 12 avukatın savunacağı belirtildi.

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü gizemini korurken, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

EŞYALARDA DNA TESPİTİ YAPILDI

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Narin Güran’ın evinde topladığı deliler ve deliler üzerinde elde edilen DNA sonuçlarına göre Narin Güran’ın kendi evinde bir oda içinde katledildiği sonucuna varıldı.
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Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi. Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.
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DARALTILMIŞ HTS KAYITLARINA GÖRE YENİDEN SONGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sunucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in eve geldiği 15.15’ten önce kardeşi Arif Güran’ın evinde bulunduğu Narin’in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.
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Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin’in katledildiği saat 15.15’den çok kısa bir süre içinde Arif Güran’ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran’ın da eve geldiği tespit edildi.

Maşallah Güran ve Hediye Güran’ın 15.15’ten sonra saat 19.00’a kadar defalarca Arif Güran’ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi. Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığı sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.
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GÜRAN AİLESİNİ 12 AVUKAT SAVUNACAK

Narin soruşturması kapsamında tutuklanan 9’u Güran ailesi mensubu toplam 12 kişiyi bir avukat ordusu savunacak. Alınan bilgilere göre Güran ailesinin şu ana kadar 12 avukata vekâlet verdiği öğrenildi. Güran ailesini savunacak 12 avukatın dün Cezaevine giderek Müvekkilleri ile toplu görüşme yaptığı bu görüşme nedeniyle cezaevinde birçok görüşmenin aksadığı, farklı illerden ve Diyarbakır’dan gelerek cezaevinde bulunan müvekkilleri ile görüşmek için Diyarbakır T tipi ceza evine gelen çok sayıda avukatın Güran Ailesi Avukatlarının görüşmesi nedeniyle bekletildiği ve Güran ailesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra diğer avukatların görüşmeye alındığı bu uygulamaman tutuklu Güran ailesi şüphelilerinin can güvenliği nedeniyle yapıldığı belirtildiBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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