Narin'in Adli Tıp raporu bekleniyordu! "Herhangi bir cinsel bir bulguya rastlanmamıştır"

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin Güran'dan kahreden haber gelmişti. Dere kenarında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Başlatılan soruşturmada amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Soruşturmada anne, baba ve aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

CİNSEL İSTİSMARA MI UĞRADI?

Güran ve Bahtiyar'ın ifadeleri kamuoyuna yansırken Narin'in neden öldürüldüğü halen sır konusu. Narin'in öldürülmesinin ardından cinsel istismara mı uğradı sorusu da akıllarda yer aldı. Gözler ise Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrilmişti.

RAPOR GELDİ

Ekol TV'nin haberine göre Adli Tıp'ın raporuna göre Narin Güran'a karşı cinsel bir bulguya rastlanılmadı.