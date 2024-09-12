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Narin'in köyünde derinleşen sorular: Narin’in ablasının mezarı nerede?

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.09.2024 12:43
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Diyarbakır’da 8 Eylül Pazar günü kayıp Narin Güran’ın bir çuval içinde üzeri taş ve çalılarla kaplı halde bulunması tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ardından ortaya birçok spekülasyonlar atılırken, gözler köye, aileye özellikle anne ve amcaya dair çıkan merak uyandıran detaylara çevrilmişti. Narin’in Tülin adlı bir ablasının olduğu ve yıllar önce hastanede öldüğü belirlenmişti. Ancak yapılan araştırmalarda Narin ablası Tülin’in köyde mezarı bulunamadı.

Türkiye kayıp olduğu 21 Ağustos gününden beri Narin’i konuşuyor. Cesedinin evine 1 kilometre ötede bulunan Eğertutmaz deresinde bulunması üzerine, geride köy ve aile hakkına birçok soru kaldı. Diğer yandan Narin cinayetinde amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

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NARİN’İN ABLASININ MEZARI BULUNAMADI

Narin’in yıllar önce hayatını kaybeden engelli ablasının merdivenden düştüğü ve otopsi bile yapılmadan defnedildiği öğrenilmişti. Ancak Narin’in ölümüyle köye ve aileye dair birçok soru cevabını ararken, Gazeteci Emrullah Erdinç resmi sosyal medya hesabından abla Tülin hakkında çarpıcı bir video ve bilgi paylaştı. Narin ablası hakkında yapılan araştırmalarda köyde bulunan mezarlıkta ve Tülin Güran’a ait bir mezar bulunamadı.

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3 İSİMSİZ MEZAR TESPİT EDİLDİ

Narin’in ablasının gündeme geldiği gündem beri bilgi toplamaya çalışan Gazeteci Emrullah Erdinç Tülin Güran’a ait bir mezar bulamadığını iddia etti.

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Bunun yerine mezarlıkta, 3 isimsiz mezar tespit ettiğini bildirdi. ‘Yanları taşla çevrilmiş, üzeri ot tutacak kadar zaman geçmiş ancak hiçbirine bir isim yazılmamış 3 mezar’ olduğunu ifade Erdinç, ‘Bu mezarlar kime ait? Narin'in ablasının mezarı onlardan biri mi?’ diye sordu.

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Ayrıca, Erdinç paylaşımında şunları söyledi:

‘‘Narin kaybolalı 23, defnedileli 3 gün oldu.
Onu kim katletti hala bilmiyoruz
Bilmediğimiz, aklımıza yatmayan onlarca durum var.
Narin'in, solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü söylenen ablasının mezarı nerede?
Günlerce aradım, oradaki kişilere sordum. Kimse bilmiyordu!
Narin'in defnedildiği mezarın yanındaysa 3 isimsiz mezar var.
Yanları taşla çevrilmiş, üzeri ot tutacak kadar zaman geçmiş ancak hiçbirine bir isim yazılmamış 3 mezar.
Bu mezarlar kime ait?
Hemen yanlarındakilerde mezar taşı ve üzerinde isim varken bu 3 mezarda neden yok?
Narin'in ablasının mezarı onlardan biri mi?’’

HASTANEDEN NARİN’İN ABLASININ BELGELERİ İSTENMİŞTİ

Narin'in ölümüyle birlikte yıllar önce hayatını kaybeden engelli ablasının merdivenden düştüğü ve otopsi bile yapılmadan defnedildiği bilgisi üzerine hastaneden gerekli belgeler istenmişti.

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Narin’in ölümüyle ilgili gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran, Narin ablası Tülin hakkında açıklamalarda bulundu.

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Amca Güran, "Yapılan araştırmalarda Tülin Güran solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. 10 gün süreyle hastanede tetkik ve tedavisi devam eden Güran metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği sebebiyle 19. 11. 2009'da hayatını kaybetmiştir. Tavşantepe mezarlığına defnedilen Güran hakkında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından elinde ve ayaklarında fizyolojik engeller olduğu tespit ediliyor. Yüzde 99 olan 3 adet heyet raporunun bulunduğu tespit edilmiştir" dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 22 KİŞİ GÖZATINA ALINMIŞTI

Narin Güran'ın cesedinin bulunması üzerine soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.

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Soruşma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 kişinin isimleri şu şekilde:

  • 44 yaşındaki babası A.G.,
  • 44 yaşındaki annesi Y.G.,
  • 18 yaşındaki abisi E.G.
  • 29 yaşındaki amca Ö.F.G.,
  • 37 yaşındaki amca B.G.,
  • 42 yaşındaki amca F.G.,
  • 31 yaşındaki amca K.G.,
  • 40 yaşındaki amca M.G.,
  • 40 yaşındaki amca H.İ.G.,
  • 46 yaşındaki yenge M.G.,
  • 39 yaşındaki yenge M.G.,
  • 40 yaşındaki hala A.K.,
  • 44 yaşındaki enişte M.Ş.,

İTİRAFci

  • Salim Güran'ın 40 yaşındaki işçisi M.S.,
  • İşçinin 15 yaşındaki oğlu R.S.,
  • Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.
  • 24 yaşındaki amca oğlu U.G.
  • 23 yaşındaki amca oğlu O.G.
  • 15 yaşındaki amca kızı M.G.
  • 19 yaşındaki amca kızı B.G.
  • 23 yaşındaki kuzen M.K.
  • 22 yaşındaki kuzeninin oğlu D.G.

8 KİŞİNİN İFADESİ TAMAMLANDI

Narin Güran soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 kişiden 8'inin ifadesi tamamlandı. Savcı, ifadeleri almaya devam ediyor.

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Diyarbakır mezar kayıp Emrullah Erdinç Narin Güran
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