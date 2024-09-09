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Narin'in ölümü sonrası siyasi liderlerden peş peşe idam çağrıları! "Bir daha kimse aklından geçiremeyecek"

09.09.2024 11:53
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Narin'in ölümünün ardından siyasetçiler idam cezasını gündeme getirmeye başladı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici "İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" demişti. Son olarak Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan "caydırıcılık" vurgusu yaparak idamın tartışılması çağrısında bulundu.

Narin'in ölümü sonrası siyasi liderlerden peş peşe idam çağrıları! "Bir daha kimse aklından geçiremeyecek"

Türkiye Diyarbakır'da 18 gün arandıktan sonra cansız bulunan Narin Güran'a ağlıyor. Katil veya katillerle birlikte tüm sorumluların nasıl cezalandırılacağı merak konusu. 8 yaşındaki Narin'in ölümü siyasi atmosferi de etkisi altına aldı. Genel başkanlar idam cezasını gündeme getirdi.

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"İDAM YENİDEN TARTIŞILMALI"

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli İl Teşkilatı tarafından düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Diyarbakır’da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a Allah’tan rahmet dileyen Erbakan, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Narin yavrumuza Allah gani gani rahmet etsin, gerçekten çok üzüldük. Millet olarak başımız sağ olsun. Bu konuyla ilgili çok daha ciddi yasal düzenlemelerin oturulup konuşulması ve Meclis’teki bütün partilerin de sorumluluğunda olan bir konuda el birliğiyle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada idam cezasının da tekrardan gündeme gelmesinin mutlaka tartışılması lazım. Caydırıcılık bakımından bunu biz daha önce de defaten söylemiştik. Özellikle çocukların bu şekilde katledilmesi gerçekten de korkunç bir olay. Vicdanımızı sızlıyor, millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için idam cezasının da gündeme getirilmesi gerektiğini ifade ediyorum.”

DESTİCİ: HİÇ KİMSE ÇOCUKLARIMIZIN CANINA, IRZINA TASALLUT ETMEYİ DAHİ AKLINDAN GEÇİREMEYECEK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından "Narin Güran yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyordu. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek" demişti.

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İdam cezasının gerekli olduğunu belirten Mustafa Destici, "İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın. Bir daha hiçbir zaman hiç kimse çocuklarımızın canına, ırzına tasallut etmeyi dahi aklından geçiremeyecek" diye konuşmuştu.

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(İHA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Fatih Erbakan idam
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