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Narkotik ekipleri 2018 yılı içerisinde 9 ton uyuşturucu ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içinde 45 bin 682 olaya müdahale ederek, 63 bin 332 şüpheli şahıs yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılı içinde 45 bin 682 olaya müdahale ederek, 63 bin 332 şüpheli şahıs yakaladı. Operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içinde yaptığı çalışmaların istatistiklerini yayınladı. Polis ekipleri yıl içerisinde 45 bin 682 olaya müdahale etti. Ekiplerce, 63 bin 332 şüpheli şahıs yakalanırken 5 bin 833 zanlı da tutuklandı. Operasyonlarda 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 599 bin 579 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
2017 verileriyle karşılaştırıldığında yakalanan şüpheli sayısı yüzde 39, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 15, elde edilen uyuşturucu madde ve hap oranı ise toplamda yüzde 17 artış gösterdi.

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