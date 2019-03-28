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NASA 100 bin lira maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), mikro yerçekiminin etkilerini incelemek için iki ay boyunca yatarak film izleyecek gönüllüler arıyor. Uygun bulunan adaylara ise yaklaşık 100 bin TL ücret ödenecek.

NASA 100 bin lira maaşla yatacak gönüllüler aranıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak yürüteceği araştırmada gönüllülerden 2 ay boyunca yatakta yatmaları bekleniyor. Deneyde astronotların uzun uzay yolculuklarında yaşadığı kas kaybı problemine karşı mikro yerçekiminin etkileri incelenecek.

Almanya'nın Köln kentindeki Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılacak çalışma için 12'si kadın 12'si erkek olmak üzere 24 gönüllü seçilecek. Adaylarda aranan şartlar ise şöyle:

24-55 yaşları arasında olmak
Sağlıklı olmak
Almanca bilmek

Bu şartları yerine getiren gönüllülere seçilmeleri halinde 19 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) ücret ödenecek.

Gönüllüler, ayakları baş seviyelerinden yukarısında kalacak ve bir omuzları her daim yatağa değecek şekilde 6 derecelik bir eğimle yatacaklar.

Araştırmada, yapay yer çekiminin kas kaybı üzerine etkisini ölçülmesi amacıyla gönüllülerin bir kısmı günde bir kez santrifüjde döndürülerek kanın ayaklarına doğru geri akması sağlancak.

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Anahtar Kelimeler:
NASA maaş Almanya

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