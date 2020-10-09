HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. NASA 2024'te Ay'a ilk kadın astronotu göndermeyi planlıyor

NASA 2024'te Ay'a ilk kadın astronotu göndermeyi planlıyor

09.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Ay'a geri dönme planını" açıkladı. NASA, 28 milyar dolarlık Artemis programı ile 1972'den sonra ilk kez 2024'te Ay'a astronotlar göndermeyi hedefliyor. İki astronottan biri kadın olacak.

NASA 2024'te Ay'a ilk kadın astronotu göndermeyi planlıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Ay'a geri dönme planını" açıkladı. NASA, 28 milyar dolarlık Artemis programı ile 1972'den sonra ilk kez 2024'te Ay'a astronotlar göndermeyi hedefliyor. İki astronottan biri kadın olacak.

Hedefin gerçekleştirilebilmesi için ABD Kongresi'nin 3,2 milyar dolarlık bir fona onay vermesi gerekiyor. Bu fon, iniş sistemleri için kullanılacak.

Astronotlar Apollo benzeri Orion kapsülleriyle seyahat edecek. Bu kapsülleri yörüngeye NASA'nın 2011 yılından beri geliştirmekte olduğu Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi, SLS) adlı güçlü roketler taşıyacak.

Yerel saatle Pazartesi akşamüstü bir açıklama yapan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Dört yıl sonra Ay'da olmamız için Artemiz programının 28 milyar dolara ihtiyacı var. SLS fonu, Orion fonu, insanlı iniş sistemi fonu ve tabii ki uzay kıyafetleri - bütün bunlar Artemis programının fona ihtiyaç duyan öğeleri" dedi ve ekledi:

"Şu an onay için başvurduğumuz fon, 2021'de geliştirilecek olan insanlı iniş sistemi için ihtiyaç duyduğumuz 3,2 milyar doları sağlayacak."

ABD Temsilciler Meclisi daha önce de iniş sistemi için 600 milyon dolarlık bir fon sağlamıştı.

Yeni planda 2021'de Ay'ın etrafında Artemis-1 adlı bir insansız test uçuşu gerçekleştirilecek.
Astronotları Ay'a götürecek Orion kapsülü

NASA'nın insanlı uzay uçuşları şefi Kathy Lueders, Artemis-1'in bir aylık uçuşu sayesinde tüm kritik sistemlerin test edileceğini söyledi.

Bunun ardından da Ay'ın etrafında astronotlarla tur attıracak Artemis-2 uçuşu gerçekleştirilecek.

Artemis-1'den elde edilen tecrübeler Artemis-2'nin daha düşük riskli bir uçuş olmasına yardımcı olacak.

Artemis-3 uçuşunda ise astronotlar 1972'den sonra ilk defa Ay'a ayak basacak.
Bugüne kadar üretilen en güçlü roketlerden olacak SLS, ilk uçuşunu seneye yapacak

NASA uçuş için gerekli olan iniş aracını tasarlamaları için birden fazla şirkete 967 milyon dolar ödeme yaptı.

ABD'nin 1960'larde 70'lerde Ay'a astronot taşıdığı Apollo programı ise enflasyona göre düzeltilmiş sayılarla 250 milyar dolara mal olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Yeryüzünün cenneti! Bakın hangi ilimizdeYeryüzünün cenneti! Bakın hangi ilimizde
Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindiKoronavirüs testi yapılırken kafatası delindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı! Değme mankenlere taş çıkardı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Anlattıkları kan dondurmuştu! İğrenç olayda yeni gelişme
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hayvanseveriz' deyip sahiplendiler, o köpeklere işkence ettiler!
'Hayvanseveriz' deyip sahiplendiler, köpeklere işkence ettiler!
Kaza yapan şoför, 'Neden ağlıyorsun' diye sorulunca öyle bir söz söyledi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Sonbaharın cennet köşesi Nemrut Gölü renkleriyle büyülüyor!
Yeryüzünün cenneti! Bakın hangi ilimizde
Karışık meyveli milföy pasta nasıl yapılır? Karışık meyveli milföy pasta tarifi nedir? Karışık meyveli milföy pastanın malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta karışık meyveli milföy pasta tarifi...
Karışık meyveli milföy pasta tarifi...
Nem bulutları Antalya'yı esir aldı
Bir kent nem bulutları altında! Dağlar bile görünmez oldu
İstanbul'da dehşet verici kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.