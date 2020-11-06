HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti uzayda deneyecek!

NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti uzayda deneyecek!

06.11.2020 13:41 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sıfır yerçekimine uygun şekilde işleyen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti Uluslararası Uzay İstasyonu'na deneme amaçlı göndermeye hazırlanıyor.

NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti uzayda deneyecek!

İleride Ay'a göreve gidecek astronotların kullanması amacıyla tasarlanan ve vücuttaki artığı emen tuvaletin bir kargo kapsülü içinde gönderilmesi planlanıyor.

NASA, tuvaletteki vakum sisteminin kadın astronotlara kolaylık yaratmak için tasarlandığını açıkladı.

Tuvaletin perşembe günü Virginia eyaletindeki Wallops Adası'ndan fırlatılması planlanıyordu; ancak havalanmasına üç dakika kala teknik sorunlar yüzünden görev iptal edildi.

Eğer bu sorunlar mühendisler tarafından çözülebilirse gönderim cuma günü gerçekleşecek.

Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) olarak adlandırılan yeni titanyum tuvaletin astronotlara uzayın derinliklerinde gidecekleri görevlerde yardımcı olması umuluyor.

Dünya'daki tuvaletlerde olduğu gibi NASA'nın dizayn ettiği tuvalet de bir kabin içinde yer alacak.

NASA, bu tuvaleti halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılanlardan daha üst bir model olarak tanımlıyor.

https://twitter.com/NASA/status/1311713262002552832?s=20

45 kilogram ağırlığında ve 71 cm. uzunluğunda olan tuvalet, şimdikilerden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif.

Astronotların tuvaleti hiçbir şekilde ıslanmadan ya da sorun yaşamadan kullanmasının önemli olduğunun farkında olan projenin yöneticisi Melissa McKinley, "Temizlemek gerçekten de bir mesele. Hiçbir şey kaçsın ya da ortada kalsın istemiyoruz" dedi.

Astronotların şu an kullandığı tuvaletler ise daha çok bir süpürge gibi çalışıyor; artıkları hava akışı kullanarak içine çeken bir sistem tuvalet olarak görev alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Rahatlığın böylesi! Çaldığı televizyonu başında taşımışRahatlığın böylesi! Çaldığı televizyonu başında taşımış
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Bir anda fenalaşıp ölüyorlar! Bursa'da tedirgin eden olay
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayati önem taşıyor! Her yıl 500 çocuk karaciğer bağışı bekliyor
Hayati önem taşıyor! Her yıl 500 çocuk bu bağışı bekliyor
Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı
Şişli'de dehşet! Dede ve torununa silahla saldırdılar
Atatürk'ün en güzel fotoğrafları... Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri! Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları!
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri
Çevre yolunda kaplumbağa şaşkınlığı! Kırmızı ışıkta bekleyip yaya geçidini kullandı
Şaşırtan anlar! Kırmızı ışıkta bekleyip yaya yolundan geçti
Bir anda üzerine devrildi! Korkunç anlar
Bir anda üzerine devrildi! Korkunç anlar
Atatürk'ü anma günü yaklaşıyor... İlkokul kısa, 2 kıtalık-4 kıtalık 10 Kasım şiirleri! Atatürk Haftası nedir? En güzel kısa 10 Kasım şiirleri!
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.