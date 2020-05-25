HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars ve Ay görevlendirilmek üzere sekiz ay sosyal izolasyon çalışmalarında bulunacak ABD vatandaşları aradığını duyurdu.

NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bir çok sektörde olduğu gibi uzay araştırmalarında da değişikliğe gidilmesine neden oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) sekiz aylık sosyal izolasyonda kalacak kişilerin astronotların Mars görevlerinde karışılacakları çevresel faktörleri deneyimleyecek. Rusya’daki bu laboratuvarda kalacak kişilerin, 30 ila 55 yaş arasında olması ve İngilizce ile Rusya’yı akıcı konuşmaları bekleniyor.

Aranan kriterler arasında adayların akademik derecesi olması ve askeri eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Göreve seçilecek kişilerin, uzay mekiği ortamında yaşayarak gelecekteki uzay görevlerinde karşılaşılacak durumları deneyimlemeleri bekleniyor.

Sosyal izolasyonun araştırmacılar için önemli veriler sağladığını kaydeden araştırmacı Thomas Williams, izolasyon ortamında ortaya çıkan psikolojik ve stresin uzay görevlerinin başarılı olmasında büyük rolü olduğunu ifade etti.

NASA, bu çalışmayla uzaya gidecek astronotların performansı ve sağlığı hakkında önemli bulgular elde edeceklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Koronaya karşı robotlu mezuniyet töreni!Koronaya karşı robotlu mezuniyet töreni!
Kötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar olduKötü niyetli ev sahiplerinin hedefi kirasını ödeyemeyen kadınlar oldu

En Çok Okunan Haberler

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Resmen eridi! Son haline beğeni yağdı

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan ikinci dalga uyarısı! Tarih verdi

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

Milli boksör, sevgilisini öldürmüştü! Mesajlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
Koronaya karşı robotlu mezuniyet töreni!

Koronaya karşı robotlu mezuniyet töreni!

ABD, Brezilya’dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu

ABD, Brezilya’dan yabancıların ülkeye girişini durdurdu

İsveç, dünyada 5G'ye geçen ilk ülke oldu

İsveç, dünyada 5G'ye geçen ilk ülke oldu

Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

Ülke salgınla boğuşurken Trump golfe gitti!

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçti

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 5.5 milyonu geçti

Çekirge sürüleri Dubai’yi istila etti

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.