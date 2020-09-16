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NASA Başkanı Jim Bridenstine: Venüs’e öncelik vermenin zamanı geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine, Venüs'teki yaşam izi keşfi için övgülerde bulundu. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Jim Bridenstine, Venüs'teki fosfin keşfini dünya dışı yaşama dair en önemli gelişmelerden biri olarak gösterdi.

NASA Başkanı Jim Bridenstine: Venüs’e öncelik vermenin zamanı geldi!

Venüs'te bulunan yaşam izinin yankıları hala sürüyor. İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının Venüs'te mikroorganizmalar tarafından üretildiği düşünülen fosfin gazı keşfetmelerine dair bir yorum da NASA başkanı Jim Bridenstine'den geldi. NASA başkanı Jim Bridenstine Venüs'teki yaşam izini büyük övgülerle karşıladı.

JİM BRİDENSTİNE: DÜNYA DIŞI YAŞAM İÇİN EN ÖNEMLİ GELİŞME

Jim Bridenstine, Twitter hesabından Venüs'teki fosfin keşfine dair bir paylaşımda bulundu. Bridenstine, paylaşımında ''Venüs'te yaşam? Anaerobik biyolojinin bir yan ürünü olan fosfinin keşfi, dünya dışı yaşamın var oluşunun lehine ikna edici gerekçelerin oluşturulmasındaki en önemli gelişmedir.'' dedi ve ekledi; ''Şimdi Venüs'e öncelik verme zamanı''

DÜNYA'NIN ÜST ATMOSFERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Ünlü ismin Venüs'teki muhtemel yaşam izine dair paylaşımı bununla da bitmedi. Bridenstine, NASA'nın Dünya'nın üst atmosferinde yaklaşık 120 bin feet yüksekliğinde mikrobiyal yaşam keşfettiği bilgisini paylaştı.

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