NASA Başkanı Jim Bridenstine: Venüs’e öncelik vermenin zamanı geldi!

Venüs'te bulunan yaşam izinin yankıları hala sürüyor. İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının Venüs'te mikroorganizmalar tarafından üretildiği düşünülen fosfin gazı keşfetmelerine dair bir yorum da NASA başkanı Jim Bridenstine'den geldi. NASA başkanı Jim Bridenstine Venüs'teki yaşam izini büyük övgülerle karşıladı.

Jim Bridenstine, Twitter hesabından Venüs'teki fosfin keşfine dair bir paylaşımda bulundu. Bridenstine, paylaşımında ''Venüs'te yaşam? Anaerobik biyolojinin bir yan ürünü olan fosfinin keşfi, dünya dışı yaşamın var oluşunun lehine ikna edici gerekçelerin oluşturulmasındaki en önemli gelişmedir.'' dedi ve ekledi; ''Şimdi Venüs'e öncelik verme zamanı''

Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earth’s upper atmosphere. It’s time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es