NASA'dan 'göktaşı' açıklaması! Futbol sahası büyüklüğünde... Dünyaya doğru geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yeni bir göktaşı açıklaması geldi. Daha önce birçok kez göktaşı uyarısında bulunan NASA'nın yeni açıklaması gündem oldu.

FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE GÖKTAŞI GELİYOR

Dünyaya doğru bir göktaşının geldğini duyuran NASA, söz konusu göktaşının büyüklüğünün futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirtti.

NASA'nın göktaşı açıklamasını NTV ABD Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Günay, yaptığı paylaşımda "NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA MI ÇARPACAK?

NASA'nın açıklaması sonrasında "Dünya'ya göktaşı mı çarpacak? Göktaşı ne zaman düşecek? Nereye düşecek?" sorularına yanıt aranmaya vaşladnı.

NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının dünyaya doğru geldiğini açıkladı.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yeni bir göktaşı açıklaması geldi.