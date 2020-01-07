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  4. NASA duyurdu! 'Öte Dünya' keşfedildi

NASA duyurdu! 'Öte Dünya' keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda, bir cüce kızıl yıldızın yörüngesinde, Dünya'ya yakın büyüklükte ve yıldızında yaklaşık aynı ısı enerjisini alan öte gezegen bulunduğunu açıkladı.

NASA duyurdu! 'Öte Dünya' keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki yıldızının "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

TESS, Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde istikrarlı şekilde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunan, Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte bir gezegenin varlığını belirledi.

'YAŞAMA ELVERİŞLİ KOŞULLAR SAĞLAYABİLİR'

NASA araştırmacıları, "TOI 700 d" adı verilen öte gezegenin, kendi yıldızına, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yüzde 86'sını alacak mesafede bulunduğunu, bunun yaşama elverişli koşullara olanak sağlayabileceğini belirtti.

"TESS Object of Interest 700" (TESS İlgi Nesnesi 700/ TOI 700) adlı cüce kızıl yıldızın yörüngesinde 3 öte gezegen keşfedildiğini ifade eden araştırmacılar, bunlardan yıldıza en yakın olan TOI 700 b'nin yaklaşık Dünya büyüklüğünde olduğunu ve yıldızın yörüngedeki bir turunu 10 günde tamamladığı, en yakın ikinci yıldızın Dünya'nın 2,6 kat büyüklüğünde, bir mini-Neptün büyüklüğünde olduğu ve yörünge turunu 16 günde tamamladığı bilgisini aktardı.

YÖRÜNGE TURUNU 37 GÜNDE TAMAMLADI

En dışta, yaşanabilir bölgede bulunan TOI 700 d'nin ise Dünya'dan yüzde 20 daha büyük olduğu ve yörünge turunu 37 günde tamamladığı kaydedildi.

TOI 700 d'nin etrafında döndüğü kızıl cüce yıldızın Güneş'ten yüzde 40 daha büyük ve yüzde 50 daha sıcak olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ancak yıldızdaki gözlemlerde büyük parlamalara rastlanmadığını, bunun gezegenlerin atmosferlerini sabit olarak muhafaza etmelerini sağlayacak görece istikrarlı bir enerji alanının varlığının işareti olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, TOI 700 d'nin yıldızının yaşanabilir bölgesinde keşfedilen Dünya'ya yakın büyüklükte ve yaklaşık aynı ısı enerjisini alan ilk öte gezegen olduğunun altını çizdi.

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin bu hafta ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde düzenlenen 235. yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.

4 BÜYÜK KAMERA İÇERİYOR

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

Kaynak: AA

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) öte gezegen yaşama elverişli bölge

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