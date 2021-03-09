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NASA, Mars’tan yeni fotoğraf paylaştı

09.03.2021 14:58 | Son Güncelleme:
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NASA, Mars’tan yeni fotoğraf paylaştı

NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars’ta ilk sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından toplam 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştı. NASA, aracın çektiği yeni bir fotoğrafı paylaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada, Perseverance’in ilk sürüşünü gerçekleştirmesinin ardından toplam 70 metrelik sürüş mesafesine ulaştığı bildirildi. Mars yüzeyine lastik izini bırakmaya devam eden aracın çektiği yeni bir fotoğraf da paylaşıldı.

NASA, Perseverance’yi Mars’taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars’a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndan uzaya fırlatmıştı. Uzay aracı, 19 Şubat’ta Mars’a başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Perseverance’in 1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanıyor.

Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars’ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başlarken, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

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Mars

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