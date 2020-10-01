HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA’nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti uzaya gönderilmeye hazır

NASA’nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti uzaya gönderilmeye hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 15:42 | Son Güncelleme

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların test etmesi için yeni uzay tuvaletini göndermeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni tuvalet sisteminin gelecekteki Ay veya Mars görevlerinde kullanılması planlanıyor.

NASA’nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti uzaya gönderilmeye hazır

Evrensel Atık Yönetim Sistemi (Universal Waste Management System – UWMS) olarak bilinen ve 23 milyon dolara mal olan tuvalet sistemi, halihazırda uzay istasyonunda kullanılmakta olan tuvalet sisteminden yüzde 65 daha küçük, yüzde 40 daha hafif ve daha fazla mürettebata hizmet verebilecek. Tuvalet, uzay istasyonuna Northrop Grumman Cygnus kargo kapsülünde rutin ikmal görevi sırasında bugün fırlatılacak.

UWMS’nin uzay istasyonuna kurulumunun ardından astronotların düşük yerçekimli ortamlarda nasıl bir performans sergileyeceğini test edecekler.

NASA yetkilileri, yeni sistemin şu anda Node 3 bölümünde kullanılmakta olan eski sistemin yanına kurulacağının bilgisini verdi.

nasanin-23-milyon-dolarlik-yeni-uzay-tuvaleti-uzaya-gonderilmeye-hazir-0-m98Y5xfn

NASA İleri Keşif Sistemleri Lojistik Azaltma Projesi Müdürü Melissas McKinley, tuvaletin keşif amaçlı dizayn edildiğini söyledi.

McKinley, yeni sistemle uzay mekiği dizaynın en önemli noktaları olan hacim ve enerji kullanımının olabilecek en uygun seviyede yapılmasının araştırılacağı bilgisini verdi.

Yetkililer, uzay tuvaletinin dizaynının idrar hortumu ve kadın mürettebat kullanımı için daha kolay olacak oturak bulunduğunu söyledi. Sistemde ayrıca, yerçekimsiz ortamda atıkların tuvalete çekilmesini sağlayan üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş titanyum çift havalandırmalı ayrıştırıcısının yer aldığı bilgisi verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Gökyüzünde 19 saniyelik korku!Gökyüzünde 19 saniyelik korku!
2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?2020 Ortaokullar ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre!
Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre!
Google'dan medya kuruluşlarına 3 yıl için 1 milyar dolarlık ödeme planı!
Google 1 milyar dolar ödeme yapacak!
iPhone 12 Pro Max: Şimdiye kadarki en büyük iPhone yolda mı?
Yeni iPhone Apple tarihine nasıl damga vuracak?
TCL televizyonlar Türkiye'ye geldi! İşte açıklanan TCL televizyon fiyatları
Çinli firma bu kez televizyonlarıyla Türkiye'de! İşte fiyatları
19 saniyelik korku: Bir gök taşı Dünya'yı sıyırıp geri döndü!
Gökyüzünde 19 saniyelik korku!
macOS Big Sur Beta 9 ile final sürümün sinyallerini veriyor
Apple final sürümün sinyallerini verdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.