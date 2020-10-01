NASA’nın 23 milyon dolarlık yeni uzay tuvaleti uzaya gönderilmeye hazır

Evrensel Atık Yönetim Sistemi (Universal Waste Management System – UWMS) olarak bilinen ve 23 milyon dolara mal olan tuvalet sistemi, halihazırda uzay istasyonunda kullanılmakta olan tuvalet sisteminden yüzde 65 daha küçük, yüzde 40 daha hafif ve daha fazla mürettebata hizmet verebilecek. Tuvalet, uzay istasyonuna Northrop Grumman Cygnus kargo kapsülünde rutin ikmal görevi sırasında bugün fırlatılacak.

UWMS’nin uzay istasyonuna kurulumunun ardından astronotların düşük yerçekimli ortamlarda nasıl bir performans sergileyeceğini test edecekler.

NASA yetkilileri, yeni sistemin şu anda Node 3 bölümünde kullanılmakta olan eski sistemin yanına kurulacağının bilgisini verdi.

NASA İleri Keşif Sistemleri Lojistik Azaltma Projesi Müdürü Melissas McKinley, tuvaletin keşif amaçlı dizayn edildiğini söyledi.

McKinley, yeni sistemle uzay mekiği dizaynın en önemli noktaları olan hacim ve enerji kullanımının olabilecek en uygun seviyede yapılmasının araştırılacağı bilgisini verdi.

Yetkililer, uzay tuvaletinin dizaynının idrar hortumu ve kadın mürettebat kullanımı için daha kolay olacak oturak bulunduğunu söyledi. Sistemde ayrıca, yerçekimsiz ortamda atıkların tuvalete çekilmesini sağlayan üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş titanyum çift havalandırmalı ayrıştırıcısının yer aldığı bilgisi verildi.



