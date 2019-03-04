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NASA'nın uzaydan çektiği Dünya görüntüleri

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 09:03 | Son Güncelleme

NASA’nın yayınladığı Dünya isimli fotoğraf serisi, çeşitli uzay araçları tarafından çekilen görüntülerden oluşuyor.

NASA’nın yayınladığı fotoğraflardan en ilgi çeken kareler...

NASA'nın uzaydan çektiği Dünya görüntüleri

Uzaydan çekilen Bahamalar görüntüsü.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, NASA'nın yayınladığı uzaydan çekilen bu görüntüde İzlanda'daki Holuhraun Yanardağı ve etrafındaki lavlar görüntülendi.
Uzaydan çekilen Sibirya'daki Hromsk ve Omulyahsk körfezleri görüntüsü.
Baltık Denizi görüntüsü.
Namib Çölü'nün tam ortasından geçen Tsauchab Nehri görüntüsü.
Queensland NASA'nın yayınladığı uzaydan çekilen bu fotoğrafta Avustalya'nın Queensland eyaletindeki nehir sistemi görüntülendi.
Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyâletinde bulunan Sisli Vadi bölgesi manzarası.
Uzaydan çekilen Tanzanya'nın kuzeyindeki Natron Gölü görüntüsü.
Kanada'ya bağlı olan Manning Adaları görüntüsü.
NASA'nın yayınladığı uzaydan çekilen Abu Dabi Emirliği'nin güneyindeki Liwa Vahası görüntüsü.
İran'daki Kebir Çölü görüntüsü.
Rusya'daki Ohotsk Denizi'nin Ulban Körfezi görüntüsü.
Aqua Uydusu tarafından çekilen fotoğrafta Güney Atlantik'te bulunan Birleşik Krallık'a bağlı Güney Sandwich Adaları'ndaki üç yanardağ görüntülendi.
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NASA dünya uzay

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