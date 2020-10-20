NASA tarihi görev için geri sayıma geçti! 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor

NASA tarihi görev için geri sayıma geçti. Uzay ajansı OSIRIS-Rex uzay aracını bugün Bennu'ya indirmeyi planlıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, iniş Bennu’nun kuzey kısmında gerçekleşecek. Aynı habere göre, OSIRIS-Rex uzay aracı TSİ gece yarısında gerçekleşecek. Bennu'dan alınan örneklerin 2023 yılında Dünya'ya getirilmesi bekleniyor. Göktaşına oldukça yakın bir konumda bulunan araç iniş öncesi Bennu’dan topladığı veriler ile pek çok araştırmaya ışık tutmuştu. Geçtiğimiz hafta bilim insanları asteroidin yaşamın kimyasal yapı taşlarını içerdiğini ve bir zamanlar çok daha büyük su kaplı bir asteroidin parçası olduğunu saptamıştı. Söz konusu araştırma göktaşındaki çekirdeğin, yüzeyden daha zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı araştırma Bennu'nun bileşiminin nispeten kısa bir süre içinde yok olmasına yol açabileceğini de belirlemişti. NASA, BENNU'YU NÜKLEER SİLAH İLE VURMAK İSTİYOR Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) harekete geçirmişti.

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen NASA, olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak. Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.