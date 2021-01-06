Nasıl akademisyen olunur? Üniversitede akademisyen olma aşamaları nelerdir?

İyi bir eğitim için iyi bir eğitmen şart. Akademisyenler hem üniveristelerdeki eğitmen ihtiyacını karşılıyor hem de araştırmalarla bilim dünyasına katkıda bulunuyor. Akademisyen olmak için önce zor yollardan geçilse de yetkinliğinizi kanıtlayıp işe başladığınızda prestijli ve rahat bir hayata sahip olabilirsiniz. Peki, nasıl akademisyen olunur? Akademisyen olmak için gereken özellik ve koşullara dair detaylı bilgiyi bu içerikte bulabilirsiniz.
Akademisyen ifadesi akademiye mensup olan, orada araştırma yapan, ders veren kişiler için kullanılır. Peki akademisyen olmanın şartları nelerdir?
Akademisyen olmanın birinci şartı lisans mezunu olmaktır. Ön lisans mezunları akademisyen olmak istiyorsa Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini lisansa tamamlayabilir yahut dört yıllık başka bir bölüm okuyabilirler. Akademisyen olmak isteyen kişilerin uzmanlaşmak istedikleri bir alan olması gerekir. Çünkü bilimsel araştırmalarda araştırılacak alanı daraltmadan araştırma yapmak, veri bulmak çok zordur. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyen kişiler çalışmak istediği alanda okuma ve araştırma yapmalı ki yüksek lisans ve doktora aşamalarında zorlanmasınlar.
Sınav Süreci
Peki, doktora süreci nasıl işler?
"Nasıl öğretim görevlisi olunur?" 2020 yılında da merak edilen konulardan biridir. Fakat bilmek gerekir ki öğretim görevlisi ile öğretim üyesi aynı şeyler değildir. Öğretim üyesi olanlar en az Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile hem bilimsel araştırma yapmak hem de ders vermek için üniversitede kadro sahibi olurlar.
Doçentler, profesörler de öğretim üyesidir. Öğretim görevlilerinin ise yüksek lisans ya da doktora yapma zorunluluğu yoktur. Sadece ders vermek için üniversitede bulunurlar. Yetkin ve tecrübeli lisans mezunları da öğretim görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Öğretim görevlileri kadrolu değildir. Öğretim görevlisi alımlarına ilişkin detaylı bilgiyi YÖK'ün ilgili yönetmeliğinde bulabilirsiniz.
Hemşirelikte öğretim görevlisi olmak için hemşirelik lisans mezunu ve 4-5 yılı aşkın bir tecrübeniz olması yeterli. Fakat öğretim üyesi olmak için en az tezli yüksek lisans mezunu olup ALES konusunda puan şartını yerine getirmeniz gerekir. Kimi okullar dil puanı isterken kimileri istemeyebilir fakat siz yine de iyi bir dil puanı ile kendinizi garantiye alın.
Yukarıda belirttiğimiz gibi ALES, dil sınavı koşullarını sağlamak, tezli yüksek lisans yahut doktora mezunu olmak öğretim üyesi olmak için gerekli koşullardır.
Genellikle Edebiyat ya da İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinde bulunan bu bölümde akademisyen olabilmek için ALES ve dil sınavlarında yeterli puan alınmalı, okulların sosyal bilimler enstitülerine yüksek lisans başvurusu yapılmalıdır. Doktora ve yüksek lisans mezunu kişiler öğretim üyesi olmak başvuru yapabilir.
Hukuk fakültesinde akademisyen olabilmek için en az tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezunu olmak gerekir. Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yapıp uzman olabilirsiniz. İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde hukukla ilgili dersler bulunduğu için bu fakültelerde de akademisyen olabilirsiniz.
Diğer bütün bölümlerde de olduğu gibi ilahiyat fakültesinde de akademisyen olmak için en az tezli yüksek lisans ya da doktora sahibi olmak, ALES ve dil sınavlarında geçer notlara sahip olmak gereklidir. İlahiyat fakültesinde Dinler Tarihi, Hadis, Kelam, Fıkıh gibi alanlarda uzmanlaşabilir, öğretim üyesi olabilirsiniz.
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