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Nasıl emekli olurum? Emeklilik yaşı kaç?

08.03.2021 00:26 | Son Güncelleme:
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Nasıl emekli olurum? Emeklilik yaşı kaç?

Emekli olma hayali kuran milyonlarca çalışan “Nasıl emekli olurum?” sorusunun yanıtını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekliliğini bekleyen birçok vatandaş, arama motorları üzerinden “Nasıl emekli olurum?”, “Emeklilik yaşı kaç?” sorularını soruyor. Peki emeklilik yaşı kaç?

Milyonlarca çalışan, hayalini kurduğu emeklilik için heyecanlı bir bekleyişte. Milyonlarca çalışan, emeklilik için gereken sigorta süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmelerinin ardından emekli olabilecekler. Vatandaşlar bir taraftan da “Nasıl emekli olurum?” sorusunun cevabını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki emeklilik yaşı kaç? Emekli olmak için gereken şartlar neler?

Emeklilik yaşı kaç?

Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilik yaşı 4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak farklılık gösterir. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağ-kur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Bunun yanında kadın ve erkeklerin de emeklilik yaşları farklılık gösterir. Bunların dışında prim ödemeleri gibi emeklilik yaşını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu yüzden en doğru hesaplamayı yapabilmek için SGK’nın çevrimiçi olarak verdiği hizmetten yararlanılabilir. SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapabilirsiniz.

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Nasıl emekli olurum?

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. İşte SGK emeklilik şartları:

  • Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.
  • Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.
  • Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.


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