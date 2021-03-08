Nasıl emekli olurum? Emeklilik yaşı kaç?

Milyonlarca çalışan, hayalini kurduğu emeklilik için heyecanlı bir bekleyişte. Milyonlarca çalışan, emeklilik için gereken sigorta süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmelerinin ardından emekli olabilecekler. Vatandaşlar bir taraftan da “Nasıl emekli olurum?” sorusunun cevabını arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Peki emeklilik yaşı kaç? Emekli olmak için gereken şartlar neler?

Emeklilik yaşı kaç?

Milyonlarca vatandaşın beklediği emeklilik yaşı 4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak farklılık gösterir. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağ-kur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Bunun yanında kadın ve erkeklerin de emeklilik yaşları farklılık gösterir. Bunların dışında prim ödemeleri gibi emeklilik yaşını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu yüzden en doğru hesaplamayı yapabilmek için SGK’nın çevrimiçi olarak verdiği hizmetten yararlanılabilir. SGK'nın resmi internet sayfasından "Ne zaman emekli olurum?" sorgulaması yapılabiliyor. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre sorgulama yapabilirsiniz.