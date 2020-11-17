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Nasıl hamile kalınır? Hamile kalma günleri ve zamanları

Perihan Gövel Perihan Gövel
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Nasıl hamile kalınır sorusu anne olmak isteyen pek çok kadının aklına takılır. Planlanan gebeliklerin gerçekleşmesi ise pek çok faktöre bağlıdır. Yumurtlama takviminden doğal gebe kalma yöntemlerine, sağlıklı yaşam alışkanlıklarından egzersize kadar hamile kalabilmek için gerekli bilgileri ve dikkat edilmesi gereken hususları sizin için bu yazıda ele alıyoruz.

Nasıl hamile kalınır? Hamile kalma günleri ve zamanları

İçindekiler

  • Sağlıklı Bir Hamileliğin Gerçekleşmesi
  • Çeşitli Avantajlarıyla Hamile Kalma Yöntemleri
  • Doğal Yollarla Hamilelik için Bilmeniz Gerekenler
  • Yumurtlama Döneminin Önemi
  • Hamilelik için Sağlıklı Yaşam Tüyoları
  • Hamilelik İçin Alternatif Terapi Yöntemleri

Birçok çiftin hayali çocuk sahibi olmaktır. Fakat döllenmenin gerçekleşmesi için cinsel ilişkinin zamanlaması önem arz eder. Bunun için yumurtlama takvimi iyi bilinmelidir. Diğer yandan kadının ve partnerinin yaşı, sağlık durumu, doğum kontrol yönteminin varlığı, sigara ve alkol tüketimi ve stres faktörü de bu durumu etkileyen kritik unsurlardır.

Sağlıklı Bir Hamileliğin Gerçekleşmesi

Nasıl hamile olunuyor sorusunu cevaplamak için birtakım fizyolojik koşulları anlamak gerekir. İlk olarak kadın ile erkek arasında zamanlaması doğru bir cinsel ilişki ve bunu takiben döllenme gerçekleşmiş olmalıdır. Ancak kadının üreme sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Hamilelik için kadın üreme sistemi içinde yer alan rahim, yumurtalıklar, vajina ve beyin sağlıklı ve uyumlu çalışmalıdır. Kadının sisteminde ortalama 28 günde bir gerçekleşen düzenli bir regl döngüsü bulunur. Bu döngü içinde yumurtlama genellikle 14. günde gerçekleşse de 12-18. günler arasında da yumurtlama meydana gelebilir. Dolayısıyla adet döngüsü iyi bilinmeli ve takip edilmelidir.

Çeşitli Avantajlarıyla Hamile Kalma Yöntemleri

Nasıl hamile kalınır yöntemleri nelerdir; bu konuları tüm yönleriyle bilmek anne adaylarına faydalı olur. Öncelikle, döllenmenin gerçekleşmesini veya sağlıklı bir hamilelik sürecini sekteye uğratan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Hormonal hastalıklar, polikistik over sendromu, diyabet ve obezite gibi hastalıklar ve rahatsızlıklar teşhis ve tedavi edilmelidir. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar terk edilmelidir. Kafein kullanımı da zararlı olabilir. Stresle baş etme mekanizmaları geliştirilmeli veya mümkünse stres faktörü hayatınızdan çıkarılmalıdır. Dengeli beslenmenin ve düzenli egzersizin faydalı olduğu bilinir. Bunlar stres düzeyinin düşürülmesinde de etkili olan sağlıklı alışkanlıklardır. Düzenli kullanılan ilaçlar varsa bunlar da doktor gözetiminde yeniden değerlendirilebilir ve doz ayarları gözden geçirilebilir. Bu öneriler, hem anne hem de baba adayı için geçerlidir. Doğal yollardan hamile kalmayı önleyen farklı unsurlar mevcutsa tüp bebek yöntemiyle de anne olmak mümkündür.

Doğal Yollarla Hamilelik için Bilmeniz Gerekenler

Gebelik için her iki partnerin sağlığı önem taşımakla birlikte birçok kadın hamile nasıl kalınır sorusuna yanıt ararken adet döngüsünü dikkate almak daha fazla öne çıkar. Zira cinsel ilişkinin zamanlamasında kadının yumurtlama dönemi esastır. Burada önemli olan döllenme şansının yüksek olduğu zaman dilimidir. Eşlerin ilişkiye girdikleri tarih bu açıdan kritiktir. Ancak her kadın farklı bir menstrüel döngü içinde bulunduğu için bu takvim kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla, her anne adayı kendi yumurtlama dönemini hesaplamalıdır. Ortalama iki haftalık bu sürede ilişkiye girilmesi tavsiye edilir ancak ilişki sıklığında aşırıya kaçılması önerilmez; zira bu durum sperm kalitesini düşürebilir.

Yumurtlama Döneminin Önemi

Doğal yollarla nasıl hamile kalınır diye düşünürken fizyolojik etmenleri akılda bulundurmak gerekir. Herkes düzenli adet görmeyebilir ve bazı bünyelerde bu durum hayat boyu böyle devam edebilir. Değişken döngülere sahip kadınlar, yumurtlama takvimlerini oluşturmak için birkaç ayın döngü uzunluklarının ortalamasını esas alabilirler. Buna göre, bu uzunluklar art arda birkaç ayda 24, 27, 25, 21 olduysa bunların hepsinin toplamının 4’e bölünmesi gerekli olan ortalama değerini verir. 28 günlük döngüye sahip bir kadında yumurtlamanın reglin başlamasından 14 gün önce gerçekleştiği düşünülür. Bu kişi için en doğurgan dönem, 12-14. gün olur. Ancak, 21 günlük döngüye sahip bir kadın için en doğurgan dönem 5-7. gün olur. Kişiden kişiye farklılık gösteren takvimin doğru hesaplanması bu nedenle önemlidir.

Hamilelik için Sağlıklı Yaşam Tüyoları

Yumurtlama döneminde nasıl hamile kalınır sorusunun cevabında takvim takibi gerekli unsurlardan sadece biridir. Yaş ve kronik hastalıklar gibi faktörleri değiştirmek elinizde olmayabilir ancak genel durumunuzu ve yaşam tarzınızı iyileştirmek elinizdedir. Bol sıvı tüketimi, taze ve besin değeri yüksek gıda alımı, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve yeterli hareket, gerek hamile kalmak için gerekse hamilelik sırasında annenin ve bebeğin sağlığı için dikkate alınmalıdır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, hamilelik sırasında veya sonunda aşağıdaki gibi birtakım istenmeyen sonuçlara neden olabilir:

  • Erken doğum
  • Yetersiz ağırlıkta doğum
  • Bebekte zihinsel ve fiziksel yetersizlikler
  • Ölü doğum

Gebe kalmak için düzenli sağlık kontrolü birçok sorunun tespit edilerek ortadan kaldırılması için önemli bir yöntemdir. Gebeliği önleyen herhangi bir sağlık sorununun bulunup bulunmadığını anlamak için doktor kontrolünden geçmeniz önerilir. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın yanı sıra yeterli folik asit almak gibi tedbirler gözetilmelidir. Herhangi bir mineral eksikliğinin bulunup bulunmadığı sağlık kontrolünden geçerek anlaşılabilir. Fazla kilo kadar çok düşük kilo da zararlı olabilir. Fazla kilo durumunda hormonlar döllenmeyi negatif yönde etkileyebilirken düşük kilo adet döngüsüne zarar verebilir. Beslenme ve sağlık kadar giyim alışkanlıklarına da dikkat etmek yararlı olur. Sözgelimi, dar iç çamaşırı giyilmemesi tavsiye edilir.

Hamilelik İçin Alternatif Terapi Yöntemleri

Stresin bu süreçte zararı büyüktür. Ancak, tüm tedbirlere rağmen hamile kalamamak da başlı başına bir stres faktörü olabilir. Bu stres döngüsünden çıkmak için meditasyon, yoga, refleksoloji veya akupunktur gibi rahatlatıcı ve sakinleştirici yöntemlerle gebe kalma şansınızı artırabilirsiniz. Bunlar, aynı zamanda hayat kalitenizi de artıran sağlıklı yöntemler olarak hayatınızın geneli için de faydalı olabilir. Buna ek olarak, hamilelik yogası gibi rahatlatıcı yöntemlerin bebek bekleme aşamasında da anne ve baba adayları için yararları gözlenmektedir.

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