Nasıl hamile kalınır? Hamile kalma günleri ve zamanları

Nasıl hamile kalınır yöntemleri nelerdir; bu konuları tüm yönleriyle bilmek anne adaylarına faydalı olur. Öncelikle, döllenmenin gerçekleşmesini veya sağlıklı bir hamilelik sürecini sekteye uğratan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Hormonal hastalıklar, polikistik over sendromu, diyabet ve obezite gibi hastalıklar ve rahatsızlıklar teşhis ve tedavi edilmelidir. Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklar terk edilmelidir. Kafein kullanımı da zararlı olabilir. Stresle baş etme mekanizmaları geliştirilmeli veya mümkünse stres faktörü hayatınızdan çıkarılmalıdır. Dengeli beslenmenin ve düzenli egzersizin faydalı olduğu bilinir. Bunlar stres düzeyinin düşürülmesinde de etkili olan sağlıklı alışkanlıklardır. Düzenli kullanılan ilaçlar varsa bunlar da doktor gözetiminde yeniden değerlendirilebilir ve doz ayarları gözden geçirilebilir. Bu öneriler, hem anne hem de baba adayı için geçerlidir. Doğal yollardan hamile kalmayı önleyen farklı unsurlar mevcutsa tüp bebek yöntemiyle de anne olmak mümkündür.

Doğal Yollarla Hamilelik için Bilmeniz Gerekenler

Gebelik için her iki partnerin sağlığı önem taşımakla birlikte birçok kadın hamile nasıl kalınır sorusuna yanıt ararken adet döngüsünü dikkate almak daha fazla öne çıkar. Zira cinsel ilişkinin zamanlamasında kadının yumurtlama dönemi esastır. Burada önemli olan döllenme şansının yüksek olduğu zaman dilimidir. Eşlerin ilişkiye girdikleri tarih bu açıdan kritiktir. Ancak her kadın farklı bir menstrüel döngü içinde bulunduğu için bu takvim kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla, her anne adayı kendi yumurtlama dönemini hesaplamalıdır. Ortalama iki haftalık bu sürede ilişkiye girilmesi tavsiye edilir ancak ilişki sıklığında aşırıya kaçılması önerilmez; zira bu durum sperm kalitesini düşürebilir.

Yumurtlama Döneminin Önemi

Doğal yollarla nasıl hamile kalınır diye düşünürken fizyolojik etmenleri akılda bulundurmak gerekir. Herkes düzenli adet görmeyebilir ve bazı bünyelerde bu durum hayat boyu böyle devam edebilir. Değişken döngülere sahip kadınlar, yumurtlama takvimlerini oluşturmak için birkaç ayın döngü uzunluklarının ortalamasını esas alabilirler. Buna göre, bu uzunluklar art arda birkaç ayda 24, 27, 25, 21 olduysa bunların hepsinin toplamının 4’e bölünmesi gerekli olan ortalama değerini verir. 28 günlük döngüye sahip bir kadında yumurtlamanın reglin başlamasından 14 gün önce gerçekleştiği düşünülür. Bu kişi için en doğurgan dönem, 12-14. gün olur. Ancak, 21 günlük döngüye sahip bir kadın için en doğurgan dönem 5-7. gün olur. Kişiden kişiye farklılık gösteren takvimin doğru hesaplanması bu nedenle önemlidir.