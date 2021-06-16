Nasıl 'Seni seviyorum' denir? İşte sevdiğin kişiye açılmanın en kolay yolu

Gözünüzü her kapattığınızda onu düşünmeye başladıysanız, "Seni seviyorum!" itirafı için vakit gelmiş demektir. Ancak hislerinizi kontrol etmekte güçlük çekmenize rağmen bunu sevdiğiniz kişiye nasıl söyleyeceğinizi düşünüyorsanız işte sizin için adım adım uygulayabileceğiniz açılma yöntemi...

DUYGULARINIZDAN EMİNSENİZ İTİRAF VAKTİ GELMİŞTİR!

1. Adım: Emin Olun: Duygularınızdan emin olun. Gelip geçici duyguları sevgi ile karıştırmayın.

2. Adım: Hazırlık Yapın: İtirafta bulunacağınız kişi için özel bir ortam hazırlayın. Şık bir yemek ya da dans gecesi bu itirafınız için uygun olabilir.

3. Adım: Yaratıcı Olun: İtirafınızı çeşitli oyunlarla unutulmaz hale getirin. 'Seni seviyorum' yalnızca bir cümle değil aynı zamanda yeni bir başlangıcın ilk adımıdır.

4. Adım: Göz Kontağı Kurun: Göz kontağı kurarak karşınızdakine güven ve içtenlik hissettirirsiniz. Gözler bazen çok daha fazla şey anlatır.

5. Adım: Uygun Anı Bekleyin: Tamamen size odaklandığı romantik bir anda gözlerinin içine bakın ve hafifçe gülümseyin.

6. Adım: Sesinizi Ayarlayın: Yumuşak bir ses tonuyla konuşmaya başlayın. 'Seni seviyorum' demeden önce ona iltifat edebilir, onunlayken ne kadar mutlu olduğunuzu söyleyebilirsiniz.

7. Adım: Hislerinizi Söyleyin: Tüm cesaretinizi toplayın ve onu sevdiğinizi söyleyin. Her sevginin bir karşılığı olmayabilir ama siz hissettiklerinizi söyleyerek kendi yükünüzü atabilirsiniz. Belki duygunuzun bir karşılığı da vardır.



