Medine döneminde inen Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada bulunur. Nasr Suresi konusu itibarı ile Peygamber Efendimiz'in kazandığı zaferlerden ve bu zaferlerin ardından Müslüman olan insanların ne kadar çok olduğundan kısaca bahseder. Tevbe Suresinden sonra inen Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in vahyini tamamlayan en son sure olarak kabul edilir. Dolayısıyla iniş sırası açısından 114. suredir. Ayrıca çeşitli rivayetlere göre surenin vahyi Veda Haccı sırasında Mina'da tamamlanmıştır. Nasr Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Nasr suresi fazileti gibi Nasr Suresi ile ilgili bilgiler ve detayları sizler için bir araya getirdik. Nasr Suresi Arapça Okunuşu 3 ayetten oluşan Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasındadır. Nasr Suresi okunuşu itibarı ile son derece ahenkli ve ölçülü bir yapı arz eder. "İza cae" ifadeleri ile başlayan sure, halk arasında İzaca Suresi olarak da bilinir. Bismillahirrahmânirrahîm.

İzâ câe nasrullahi velfeth

Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi Anlamı Nasr Suresi son derece kısa bir sure olması sebebiyle anlam açısından da öz ve sarihtir. Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından nasip edilen zaferlere değinen sure, bu zaferler sayesinde İslam'a giren bölük bölük insan gruplarını da konu edinir. Bu nedenle Nasr Suresi nazil olduğunda pek çok Müslüman büyük bir sevinç yaşamıştır. Ancak surenin Rasulullah'ın tebliğ vazifesini tamamlaması ile ilgili olduğunu anlayan Hz. Ebu Bekir, Rasulullah'ın vefatının yaklaştığını idrak ederek aksine son derece hüzünlenmiş ve hatta ağlamıştır. Son olarak insanlara Allah'ı tesbih etmelerini ve Allah'tan bağışlanma dilemelerini hatırlatan sure, İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

İnsanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır! Nasr Suresi Faydaları Nasr Suresinden önce, pek çok surede Müslümanlara zafer ve fetih müjdesi verilmiştir. Nasr Suresinde ise artık bu zaferlerin elde edildiğine ve hakim inancın İslam olduğuna dair ifadeler bulunur. Bu nedenle Nasr Suresi Müslümanlar için son derece müjdeli bir suredir.

Nasr Suresini her gün 3 defa okumanın imanı muhafaza ettiğine inanılır. Benzer bir biçimde her gün okumayı aksatmayan kişilerin geçim sıkıntısı yaşamayacağı nakledilmiştir. Bir muradı olanlara, muradının gerçekleşmesi için 1000 defa Nasr Suresi okumak tavsiye edilmiştir. Özellikle hayırlı bir dilek söz konusu ise Allah bu dileği yerine getirecektir. Nasr Suresi anlamı ile de ilişkili bir biçimde zalim ya da kötü insanlara karşı Allah'ın yardımını dilemek için de okunabilmektedir. İslam tarihinin önemli alimlerinden biri olan Fahreddin Razi, Nasr Suresi okuyanların düşmanlarına galip geleceğini ve tövbelerinin kabul olacağını söylemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz Nasr Suresinin Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca başka bir hadisinde de Nasr Suresini okuyanlara Mekke'nin fethinde şehit olmuş gibi ecir verileceğini müjdelemiştir. Nasr Suresi Nerede İndirilmiştir? Nasr Suresi Medine döneminde nazil olan surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in vahyi son tamamlanan suresi olan Nasr'ın, Veda Haccı sırasında Mina'da indiği çeşitli kaynaklarda nakledilmiştir. Nasr Suresi Kaç Ayet? Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan Nasr Suresi yalnızca 3 ayetten oluşur. Nasr Hangi Surede Bulunur? Nasr Suresi oldukça kısa bir sure olduğu için kimi zaman başka bir surenin çatısı altında olduğu zannedilmektedir. Ancak Nasr Suresi herhangi bir surenin kapsamında değildir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in ayrı, müstakil surelerinden biridir.

Nasr Suresi Ne Zaman Okunur? Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer tüm sureler gibi Nasr Suresini de okumak için uygunsuz olmadığı sürece bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla herhangi bir zaman ya da mekanda Nasr Suresi okunabilir. Ancak çeşitli kaynaklarda duaların kabul edilmesi, arzu edilen muradın hasıl olması gibi neticeler için belli zaman aralıkları tavsiye edilmiştir. Bunlar arasında en öne çıkanı ise, gün içerisinde evden çıkmadan önce 3 defa okunmasıdır. Evden çıkmadan 3 kere Nasr Suresi okuyanların geçim sıkıntısı yaşamayacağı söylenmiştir. Nasr Suresi Ne İçin Okunur? Nasr Suresi anlamı ile de bağlantılı olarak zalim ya da kötü insanlara karşı Allah'tan yardım niyaz etmek için okunabilir. Nitekim Fahreddin Razi Nasr Suresi okumanın düşmana galebe çalabilmek için faydalı olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca Nasr Suresini günde üç defa okumanın imanı muhafaza edeceği belirtilmiştir. Benzer bir biçimde Nasr Suresini sıklıkla okumanın da geçim derdi gibi sıkıntıları kişiden uzaklaştıracağı ifade edilmiştir. Hizbü-n Nasr Duası Ne İçin Okunur? Hizbü-n Nasr Duası, İslam tarihinin büyük alimlerinden Ebu Hasan-ı Şazeli tarafından tertip edilmiştir. İslam geleneğinde bu duanın düşmandan korunabilmek için gizli bir hazine olduğuna inanılmaktadır.

7 gece boyunca, abdest aldıktan sonra kıbleye doğru dönerek yedişer defa Hizbü-n Nasr Duası okumayan kişinin düşmanına galip geleceğine inanılır.