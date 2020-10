3 ayetten oluşan Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasındadır. Nasr Suresi okunuşu itibarı ile son derece ahenkli ve ölçülü bir yapı arz eder. "İza cae" ifadeleri ile başlayan sure, halk arasında İzaca Suresi olarak da bilinir.

Medine döneminde inen Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada bulunur. Nasr Suresi konusu itibarı ile Peygamber Efendimiz'in kazandığı zaferlerden ve bu zaferlerin ardından Müslüman olan insanların ne kadar çok olduğundan kısaca bahseder. Tevbe Suresinden sonra inen Nasr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in vahyini tamamlayan en son sure olarak kabul edilir. Dolayısıyla iniş sırası açısından 114. suredir. Ayrıca çeşitli rivayetlere göre surenin vahyi Veda Haccı sırasında Mina'da tamamlanmıştır. Nasr Suresi anlamı , Türkçe okunuşu ve Nasr suresi fazileti gibi Nasr Suresi ile ilgili bilgiler ve detayları sizler için bir araya getirdik.

Nasr Suresi Anlamı

Nasr Suresi son derece kısa bir sure olması sebebiyle anlam açısından da öz ve sarihtir. Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından nasip edilen zaferlere değinen sure, bu zaferler sayesinde İslam'a giren bölük bölük insan gruplarını da konu edinir. Bu nedenle Nasr Suresi nazil olduğunda pek çok Müslüman büyük bir sevinç yaşamıştır. Ancak surenin Rasulullah'ın tebliğ vazifesini tamamlaması ile ilgili olduğunu anlayan Hz. Ebu Bekir, Rasulullah'ın vefatının yaklaştığını idrak ederek aksine son derece hüzünlenmiş ve hatta ağlamıştır. Son olarak insanlara Allah'ı tesbih etmelerini ve Allah'tan bağışlanma dilemelerini hatırlatan sure, İslam aleminde önemli bir yere sahiptir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

İnsanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

Artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Nasr Suresi Faydaları