Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tevbesi nasıl edilir?

Nasuh tebvesi kısaca belli bir günah ile ilgili olarak tövbe etmek yani bir daha o günahı işlemeyeceğine dair niyet etmektir. Nasuh kelimesi halis, temiz, kesin, kat’i; çok nasihat eden anlamlarına gelmektedir. Kısaca nasuh tevbesi nedir değindik şimdi detaylarına bakalım.

NASUH TEVBESİ NEDİR, NASIL EDİLİR?

Tevbe niyet edildikten sonra geri dönüşü olmayan, günahı terk edip yüzümüzü ve gönlümüzü Allah’a çevirmektir. Bu köklü bir dönüştür. Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Rabbimiz nasuh bir tevbe ile kendisine yönelmemizi, Tahrim Sûresi’nin 8. âyetinde bizlere şöyle emretmiştir:

Nasûh tevbenin kabulü için olmazsa olmaz husus, samimiyet ve pişmanlıktır. Bu pişmanlık, insanın gücü yettiği ölçüde o hatayı tekrar etmemesi ve yaptığı günahla ilgili kul hakları varsa, bu hakları helâl ettirmek için elinden gelen gayreti göstermesidir.

“Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların önlerinden ve sağlarından (amellerinin) nurları aydınlatıp gider de, “Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin” derler.” (TAHRİM SURESİ – 8. AYET)