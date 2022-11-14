HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

14.11.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovenya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turunda oyların 86,7’sinin sayılması ile Natasa Pirc Musar, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

Slovenya’da 23 Ekim’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 adaydan hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Seçimin ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların 86,7’si sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,83’ünü alan Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen Natasa Pirc Musar kazandı. Musar, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 49,9

Musar’ın rakibi Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar ise, sayılan oyların yüzde 46,17’sini aldı. Seçime katılım oranı yüzde 49,9 seviyesinde kaldı.

c16809a8-d56d-4375-970e-cfc5a9e55b7a

Avukat olan 54 yaşındaki Musar, insan hakları, seçim öncesi hukukun üstünlüğü ve sosyal refah konularında kampanya yürütmüştü. (İHA)

Biden'dan yeni gaf! Bakın bu kez ne dedi: "Ruslar..." Biden'dan yeni gaf! Bakın bu kez ne dedi: "Ruslar..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika’da pazar yerinde patlama! 29 kişi yaralandıMeksika’da pazar yerinde patlama! 29 kişi yaralandı
İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...
Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Slovenya

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...

Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu?

Taksim İstiklal Caddesi'nde neden patlama oldu?

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İstiklal Caddesi'nde patlama! İşte o anlar...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

İnternette yavaşlama mı var? BTK'dan açıklama...

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Bir kent İstanbul'la yarışıyor! '600 bin TL olan bir daire, 5 milyonun üzerine çıktı'

Taksim’de korkunç patlama! Olay anından yürek burkan görüntü...

Taksim’de korkunç patlama! Olay anından yürek burkan görüntü...

İlginizi Çekebilir

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.