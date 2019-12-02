HABER

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Londra'da 3-4 Aralık'ta gerçekleşecek NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi'ne 29 ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

İngiltere, (DHA)- Londra'da 3-4 Aralık'ta gerçekleşecek NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi'ne 29 ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

4 Nisan 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün (NATO) Liderler Zirvesi İngiltere’nin ev sahipliğinde başkent Londra’da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yöneteceği konferans ile başlayacak. Akşam saatlerinde ise liderler, Kraliçe 2’inci Elizabeth’in düzenlediği akşam yemeğine katılacaklar. 4 Aralık Çarşamba günü ise sabah liderlerin el sıkışma törenleri olacak ve aile fotoğrafı çekilecek. Liderlerin katılacağı toplantının ardından zirve, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in basın toplantısıyla sona erecek.

NATO müttefiki ülkelerinden olmamasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da 3 Aralık günü Londra’ya gideceği ve liderlerle görüşeceği belirtildi. Netanyahu'nun liderlere İran'ın nükleer anlaşma şartlarını ihlal ettiği ve İran'a uygulanan ambargonun bazı Avrupa ülkelerince delinmesi konularında görüşeceği bildirildi.

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
Suriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandıSuriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandı
İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındıİran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kral Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi!

Suriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandı

Suriye'de 3 Rus askeri polisi yaralandı

İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

İran'da gösterilerle ilgili 79 kişi gözaltına alındı

Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Esad rejimi İdlib'de pazar yerlerine saldırdı: 11 ölü

Esad rejimi İdlib'de pazar yerlerine saldırdı: 11 ölü

Mutabakatın ardından AB'den Türkiye'ye uyarı!

Mutabakatın ardından AB'den Türkiye'ye uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.