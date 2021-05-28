NATO: Afganistan'da hükümet ve silahlı kuvvetler, kendi ayakları üzerinde durabilir

Stoltenberg, Portekiz açıklarında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Associated Press’e (AP) verdiği röportajda, "Afganistan, hem güçlü ve yetenekli güvenlik güçlerinin oluşturulması hem de sosyal ve ekonomik ilerleme konusunda uzun bir yol kat etti. Artık kendi ülkelerinde barış ve istikrar için tüm sorumluluğu alan Afganlar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLECEK KADAR GÜÇLÜLER"

NATO'nun Afganistan'da neredeyse 20 yıldır güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan’da hükümet ve silahlı kuvvetlerin, kendilerine destek verecek uluslararası birlikler olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar güçlü olduklarını" söyledi.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Stoltenberg, NATO ülkelerinin, güvenlik güçlerini finanse ederek ve Kabil ile Taliban arasında yavaş ilerleyen barış görüşmelerine destek vererek, bakanlıklara tavsiyelerde bulunacak sivil uzmanlar aracılığıyla Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

"NİHAİ KARAR ALINMADI"

NATO'nun Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında eğitim sağlama olasılığını araştırdığını belirten Stoltenberg, ancak bu konuyla ilgili nihai bir karar alınmadığını söyledi.