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NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti.

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.

(AA)

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NATO ABD Türkiye Müttefik yetkili açıklama gerginlik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye'nin ne yapıp yapıp bu NATO denilen şer ittifakindan bir an önce çıkması lazım.....
Sevgili NATo, çivi’yi çakmış bizim gömleye her zaman ki gibi..
Nato ne kadar yalancı bir yapı. 35 yıldır bir Nato üyesi olmamıza rağmen pkk ve örgütleri sizlerin ülkeleri büyütüp besleyip üzerimize saldınız !!! Bundan sonra Avrupa ya kim saldırırsa bizene diyebilmeliyiz !! Nato benim için şerefsiz bir yapıdır.
bu nato yetkilisi kimse bir şeyin hala farkında değil bu bir iki günlük bir şey değil Türkiye de halk sabreder yapılana ama taşmaya başladımı kıvılcım yeter patlamaları için ki ABD de bunu yaptı yoksa aldıkları döviz kararı falan boşuna ama şimdiye kadar pkk yı hangi oyunlarla destekledikleri ni bu halk çok iyi biliyor birde Suriye de yaptıklarını görünce sınıra çoktan dayanmıştı sorsunlar bakalım Türkiye de nato nun aldığı bir kararla kim çocuğunun başka bir ülkeye asker olarak gitmesini ister Afganistan başta olmak üzere Türk ve ABD askerleri ayrı yerlerde durmak istemezse şaşırırım yakındı
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