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NATO'dan Libya hükümetine destek sinyali

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya’da tüm tarafların saygı duyması gereken bir silah ambargosu olduğunu belirterek, “Bu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymaz. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır.” dedi.

NATO'dan Libya hükümetine destek sinyali

Stoltenberg, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Akdeniz özelinde bölgesel gelişmelere değindi.

Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen Akdeniz’de, Suriye ve Libya’da kendi gündemini uyguladığına yönelik soruya Stoltenberg, "NATO'da 30 ortağız ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir ama Ankara önemli bir müttefiktir. Libya ve Suriye'de BM’nin barış anlaşmasına varma çabalarını destekliyoruz. Libya’da tüm tarafların uyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır." cevabını verdi.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya ve Çin’in, İtalya'ya yapılan yardımlar konusunda gerek hükümetleri gerekse hükümet dışı aktörleriyle koronavirüs üzerinden gerçeği çarpıtmak için kitlesel dezenformasyon ve propaganda yaptıklarını" ifade etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Rusya’nın yardımını kabul etmesinin hata olup olmadığı sorusu üzerine Stoltenberg, NATO’yu harekete geçirdiklerini ve müttefiklerin birbirlerine yardım için çok şey yaptığını belirtirken, yardımlar konusunda kararın hükümetlerde olduğunu kaydetti. Genel Sekreter, bu tür yardımların dezenformasyon için kullanılmamasının önemli olduğunu belirtti.

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