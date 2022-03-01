NATO'dan Putin'e sert tepki! 'Avrupa'da barışı yok etmiştir'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'daki NATO üssünde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan liderlerden Rusya'ya ve Putin'e tepki geldi.

Stoltenberg'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır.

Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar. Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz.

Rusya ile savaşmak istemiyoruz, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır.

Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim."

