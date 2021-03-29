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  4. NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana demirledi

NATO’nun Samsun çıkarması: 3 savaş gemisi limana demirledi

29.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Limanı’na 2’si yabancı üç savaş gemisi demirledi.Samsun haftaya askeri hareketlilik ile başladı.

Samsun Limanı’na 2’si yabancı üç savaş gemisi demirledi.
Samsun haftaya askeri hareketlilik ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren askeri gemiler ufukta belirdi. Gemiler römorkörler eşliğinde bir bir limana yanaştı. Karadeniz’deki askeri hareketlilik şehirde merak uyandırdı. Gemilerin demirlediği esnada sahil güvenlik helikopteri de havada uçuş gerçekleştirdi.
Limana demir atan gemilerin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS (F247), İspanya’ya ait F104 ve Romanya’ya ait F222 numaralı gemiler olduğu öğrenildi.

SEA SHIELD-21 tatbikatı
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD-21 Tatbikatı açılış töreni Romanya Köstence başladı. SEA SHIELD-21 tatbikatı kapsamında gemiler Karadeniz’e açıldı. Savaş gemileri bu kapsamda Samsun Limanı’na geldi. İhtiyaç için limana demirleyen gemilerin ne kadar kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

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