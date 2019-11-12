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Nazarbayev'den Putin ve Zelenskiy'e ara buluculuk önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "(Ukrayna krizine ilişkin) Baş başa görüşme için (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin onayını aldım. Bunu Rusya Devlet Başkanı'na ilettim. Eğer tarafsız bir alana ihtiyaç duyulursa Kazakistan'ı önerdim"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e ara buluculuk önerisinde bulunduğunu söyledi.

Nazarbayev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Astana Kulübü" beşinci toplantısının ikinci ve son gününde düzenlenen "Büyük Avrasya'nın oluşturulması: Ortaklığın yeni modeli" temalı ana oturumda konuştu.

Jeopolitik savaşların arttığını belirten Nazarbayev, "Lider güçler arasındaki çatışma otomatik olarak Avrasya'daki birçok sıcak noktaya taşınıyor ve Suriye ile Ukrayna'daki krizlerin barışçıl çözüm sürecini zorlaştırıyor." dedi.

Nazarbayev, Ukrayna krizinin çözülmesine ilişkin Putin ile Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tüm konuları tartışmak için böyle bir görüşmenin mümkün olup olmadığına yönelik taraflarla konuştum. Şimdi iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Baş başa görüşme için Zelenskiy'nin onayını aldım. Bunu Rusya Devlet Başkanı'na ilettim. Eğer tarafsız bir alana ihtiyaç duyulursa Kazakistan'ı önerdim."

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin küresel teknoloji zincirini bozduğunu ve yüksek teknoloji piyasasını istikrarsızlaştırdığını dile getiren Nazarbayev, ayrıca Orta Doğu'daki durumun küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Nazarbayev, nükleer silahsızlanma anlaşmasındaki "erozyonun" durdurulması gerektiğinin altını çizerek, "Anlaşmadan çekilmek için uluslararası sorumluluğun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzeyinde uygun kararlarla destekleyerek sıkılaştırılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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