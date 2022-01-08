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Nazif Yılmaz kimdir, aslen nereli? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

08.01.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı. Gelişme sonrası Nazif Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki yeni Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı...

Nazif Yılmaz kimdir, aslen nereli? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz hangi görevlerde bulundu?

Atama kararı sonra Nazif Yılmaz'ın hayatı araştırılıyor. Dr. Nazif Yılmaz, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Yılmaz'ın pek çok farklı kitabı ve eseri bulunmaktadır.

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 senesinde Kayseri - Develi´de dünyaya gelmiştir. Lise öğrenimini Develi İmam Hatip Lisesi´nde (1988), lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde (1993) tamamlayan Nazif Yılmaz, Lisans eğitimi sırasında hafızlık yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda, doktora çalışmasını da Din Eğitimi Anabilim Dalı´nda "İmam Hatip Liselerinde Kur´an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanımı" adlı tezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde tamamlamıştır. Yılmaz ayrıca 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görevini üstlenmektedir.

2010-2012 yıllarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İmam Hatip Liseleri Eğitim Koordinatörü olarak iki yıl görev yapmış olan isim, 2009-2010 öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde misafir öğretim görevlisi olarak Arapça dersleri vermiştir. 1995 senesinde İstanbul-Sultanbeyli İmam Hatip Lisesi´ne, İHL meslek dersleri öğretmeni olarak atanmıştır.

1993-1995 seneleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bulgaristan Şumnu İmam Hatip Lisesine Meslek Dersleri öğretmeni ve yurt yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

NAZİF YILMAZ KİTAPLARI VE ESERLERİ NELER?

Yaz Kur´an Kurslarında Eğitimde Kalite Rehberi, DEM Yayınları, Alpaslan Durmuş´la birlikte, İstanbul, 2007.

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? DEM Yayınları, Metin yazarlığı ve yayın editörlüğü; Hulusi Yiğit´le birlikte, İstanbul, 2008.

İnteraktif CD destekli Tecvit ve Kur´an-ı Kerim Öğretim Seti, Elif-Bâ ve 3 CD, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009.

Kısa Elif-Bâ, DEM Yayınları, Faruk Salman ve Nihat Morgül´le birlikte, İstanbul, 2009

Çocuklar için "Benim Güzel Dinim" Serisi 1-4, Erkam Yayınları, Faruk Salman ve Doç. Dr. Recep Özdirek´le birlikte, İstanbul, 2007.

Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip Liseleri Kur´an-ı Kerim Ders Kitabı Lise 1-2, Faruk Salman´la birlikte, İstanbul, 2007.

Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumları Seçmeli Kur´an-ı Kerim Ders Kitapları (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. sınıflar/ komisyon)

Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarının tamamındaki Kur´an-ı Kerim dersleri için hazırlanan İnteraktif Kur´an Öğretim Materyali (www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) Genel Yayın Koordinatörlüğü, Süleyman Kablan ile birlikte, Ankara 2014.

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