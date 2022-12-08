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Naziler yeniden harekete geçti, darbe için her şeyi planladılar elektriği de keseceklerdi... Operasyonun şifresi: Nürnberg 2.0 zindanı

08.12.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'daki darbe planları tüm dünyada haberleştirildi. Ülkede darbe yapmaya çalışan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütlere yönelik operasyon düzenlendi ve yapılanma çökertildi. Ortaya çıkan ayrıntılar ise herkesi dehşete düşürdü. Neo-Nazi militanlardan oluşan darbeci örgütün başındaki kişinin "Prens" lakaplı 13. Heinrich olduğu belirtildi. Örgütün planları ortaya çıkarken elektriği kesip halkı galeyana getirmeyi amaçladıkları da ileri sürüldü. İşte dünyayı korkutan olayın detayları...

Naziler yeniden harekete geçti, darbe için her şeyi planladılar elektriği de keseceklerdi... Operasyonun şifresi: Nürnberg 2.0 zindanı

Avrupa'da özellikle Almanya'da aşırı sağ güç kazanmaya devam ediyordu. Almanya'da ortaya çıkan darbe planları ülkeyi şaşırttı. Yapılan darbe operasyonunun ardından, örgütün lideri olduğu tahmin edilen 71 yaşındaki Reuss Prensi 13. Heinrich de tutuklandı. Darbe planı yapan kişiler, Meclis'i basmayı düşündü...

MYNET - DIŞ HABER

DARBE PLANI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE!

Almanya’da darbe yapmayı planlayan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütlere yönelik 3 bin polisin katıldığı eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Alman polisinin, meclis binasını basarak darbe yapmayı planlayan 25 kişilik neo-nazi ve monarşist yapılanmayı çökertmesi dünyanın gündemine bomba gibi düştü.

LAKABI ''PRENS''

Eski askerlerden ve Neo-Nazi militanlardan oluşan darbeci örgütün başında, 71 yaşında bir iş adamı olduğu bilinen “Prens” lakaplı 13. Heinrich'in bulunduğu açıklandı. Heinrich'in örgütün lideri olduğu düşünülüyor.

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CUMHURİYET YERİNE MONARŞİ

Planlanan darbe ile ilgili ortaya çıkan detaylara göre, darbenin amacının cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu’na benzer bir devlet düzeni getirilmek istendiği olduğu öne sürüldü. ‘Reichsbürger’ (İmparatorluk Vatandaşları) adıyla anılan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütün asıl amacının, Alman İmparatorluğu’nu diriltip monarşiyi getirmek ve Almanya’yı 1914 sınırlarına geri getirmek olduğu açıklandı.

HER ŞEY HAZIRDI

21 bin üyesi olduğu tahmin edilen Nazi çetesinin, meclisi basarak milletvekillerini rehin almak ve monarşiyi getirmek için planlar yaptıkları, hatta hükümette görev alacaklar listesi bile hazırladıkları ortaya çıktı.

''NÜRNBERG 2.0 ZİNDANI''

Operasyonda ortaya çıkan bir mesajda, “Her şey değişecek. Eski savcılar, hakimler ve amirleri yakında kendilerini “Nürnberg 2.0” zindanında bulacaklar” ifadeleri yer aldığı öğrenildi. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, nazilerin savaş suçlarından yargılandığı duruşmalar, “Nürnberg Duruşmaları” olarak anılıyordu.

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RUSYA İLE BAĞLANTILI MI?

Operasyon kapsamında, eski Alman Federal Meclis Üyesi ve aşırı sağcı AfD Partisi üyesi Birgit Malsack-Winkemann gözaltına alındı. Ayrıca örgütün Rusya ile bağlantısının da araştırıldığı ve Rusya vatandaşı Vitalia’nın da şüpheli destekçi olarak tutuklandığı duyuruldu.

ELEKTROMANYETİK DARBE PLANI

Alman basını ise başka bir iddiaya yer verdi. Örgütün “elektromanyetik darbe” yani büyük çaplı bir elektrik kesintisine neden olacak bir sabotaj girişimi planladığını yazılırken, örgütün elektrik kesintisi nedeniyle halkın galeyana gelmesini ve sokağa inmesini hedeflediğini, böylece kaostan istifade edip darbeyi başlatacaklarını savundu.

DEVLET BAŞKANI O OLACAKTI

Alman istihbarat birimi, darbe sonrası oluşacak siyasi yapılanmanın bile hazır olduğunu iddia etti. Yeni kurulacak hükümetin monarşik ilkelere göre hareket edeceği ve bir ‘prenslik’ olarak farklı bakanlıklara bölünmesinin planlandığı iddia edildi. Öte yandan Aristokrat kökenli Greiz Prensi Heinrich Reuss (13. Heinrich) da devlet başkanı ilan edilecekti.

ASKERİ ÖRGÜTLERİ DE VAR

Edinilen bilgilere göre, Heinrich’e hizmet etmesi için atanacak gölge hükümete, tutuklanan zanlılardan Paul G. ve Ruth L.liderlik edecekti. Adalet Bakanı olarak görev verilecek isim ise operasyonda tutuklanan eski AFD milletvekili Birgit Malsack-Winkemann olacaktı. Örgütün, ayrıca Rüdiger von P. olarak bilinen ikinci bir lider tarafından yönetilen bir askeri örgüte de sahip olduğu iddia edildi.

Kaynak: Euronews/BBC

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