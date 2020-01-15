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  4. Nazım Hikmet Tarabya'da karanfillerle anıldı

Nazım Hikmet Tarabya'da karanfillerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

USTA şair Nazım Hikmet Ran 118’nci doğum gününde Türkiye’den ayrıldığı son yer olan Tarabya’da sevenleri tarafından denize atılan karanfillerle anıldı.  15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan şair Nazım Hikmet için 118'inci doğum gününde Tarabya Sahili’nde anma programı düzenlendi.

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) USTA şair Nazım Hikmet Ran 118’nci doğum gününde Türkiye’den ayrıldığı son yer olan Tarabya’da sevenleri tarafından denize atılan karanfillerle anıldı.
15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan şair Nazım Hikmet için 118'inci doğum gününde Tarabya Sahili’nde anma programı düzenlendi. Programa Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sahile gelenler yolcu vapuruyla denize açılarak Nazım Hikmet’i anmak için denize karanfiller attı.

"O HEP BURADA"
Anma programında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Her yıl 15 Ocak burada gelenekselleşti. Bugün buradan Nazım Hikmet’i yolcu edeceğiz. O hep burada. Türkiye’den son ayrıldığı nokta burası. Nazım Hikmet dünya şairi herkes de kabullendi. Vatan şairi olup vatanında uzakta yatıyor. Herkes kendini Nazım Hikmet’in yerine koysun. Ancak onun mutluluğu bir gün Nazım Hikmet’in burada olacağı bir gündür. O zaman yolcu etmek değil, hep bir arada yaşamanın keyfini bulacağız" dedi.

"ONU SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ"
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ise, "Fevkalade memnunum bu memlekette doğduğumdan’ diyor Nazım. Acaba bugün Nazım yaşasaydı Türkiye’nin ve dünyanın bugünkü koşullarına rağmen ‘fevkalade memnunum doğduğuma’ der miydi? Bence derdi. Kavga adamı olduğu için derdi. Savaşsız, sömürüsüz, emekten yana insanca bir dünya kavgası verdiği için bu umutla yarınlara bakardı. Biz de bu umutla yarınlara baktığımız için onu sevgi ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.
Anma programına katılan Yıldız Taşdoğu, "Çok mutluyuz burada olmaktan Nazım’ı anmaktan. Bu kadar güzel bir kişi bize armağan olduğu için çok mutluyuz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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