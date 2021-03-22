Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?

Nazlı Ilıcak, 1999 Türkiye Genel Seçimleri’nde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Ancak Fazilet Partisi’nin kapanmasının ardından milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Nazlı Ilıcak, aynı zamanda bir dönem Kanal D2de yayınlanan “Pazar Gezmesi” adlı programın da sunuculuğunu yapmıştır.
Ayşe Nazlı Ilıcak, 1944 yılında Ankara’da doğmuştur. 21. ve 22. Hükümetlerde bakanlık yapmış Muammer Çavuşoğlu‘nun kızıdır. Annesi İhsan Hanım, abisi ise bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Ömer Çavuşoğlu’dur. TED Ankara Koleji'ndeki ilk eğitimin ardından yatılı olarak okuduğu İstanbul‘daki Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi‘nden 1963 yılında mezun olmuştur. Daha sonra İsviçre‘nin Lozan şehrinde Siyaset Bilimi Fakültesi'ni 1967 yılında bitirmiştir.
Nazlı Ilıcak, 1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile evlenmiştir. İlk yıllarda gazetecilikle ilgilenmeyen Nazlı Ilıcak, 1972'de babası Muharrem Bey’in vefat etmesinden sonra ilk olarak Tercüman'ın ansiklopedi köşesinde bilmece-bulmaca işine başlamıştır. 27 Mayıs‘ı yaşayanlarla ilgili röportaj yapılmasını önermesinin ardından, kimse yapmayınca kendisi yaparak köşe yazarlığına başlamıştır.
Tercüman gazetesinde başyazar olan Nazlı Ilıcak, ayrıca Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin de imtiyaz sahipliğini 1988 yılına kadar yapmıştır. Turgut Özal‘la yıldızları hiç barışmayan Nazlı Ilıcak,12 Eylül‘den sonra Tercüman'da yazdığı sert yazılarla tepki çekmişti. Yazıları nedeniyle sık sık mahkemelik olan Ilıcak, Milli Güvenlik Konseyi‘nin 52 sayılı bildirisine aykırı davranmaktan üç ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 7 Ekim 1982'de girdiği Sağmalcılar Cezaevi‘nden 5 Ocak 1983'te cezasını tamamlayarak tahliye olmuştur.
1991'de TRT‘de “Söz Meclis'ten İçeri” programını yapmıştır. Nazlı Ilıcak 1999 yılında, Akşam Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazılarında, “Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş‘ın kişilik haklarına yayın yoluyla saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle hakkında Ankara 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açılmış ve bir milyar lira tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.
Nazlı Ilıcak, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan TBMM 21. dönem milletvekilleri seçimlerinde, Başında Necmettin Erbakan‘ın olduğu Fazilet Partisi‘nden İstanbul milletvekili seçilmiştir.
22 Haziran 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi‘nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda Nazlı Ilıcak’ın milletvekilliği düşmğş ve 5 yıl siyaset yasağı getirilmiştir. 2011 genel seçimlerinde AK Parti‘den milletvekili adayı olmak istediyse de kabul edilmemiştir.
Nazlı Ilıcak; Tercüman, Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün ve Takvim gazetelerinde yazarlık yapmış ve en son da Sabah gazetesinde yazmıştır.
Birinci evliliği, 1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile olmuştur. 7 Nisan 1993 tarihinde Kemal Ilıcak beyin kanamasından hayatını kaybetmiştir. Mehmet Ali Ilıcak (d.1970) adında oğlu ve Aslı (d.1972) adında bir kızı vardır.
1994 – 2003 yılları arasında işadamı ve siyasetçi Emin Şirin‘le evli kalmıştır.