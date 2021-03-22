Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?Nazlı Ilıcak kimdir? Nazlı Ilıcak nereli? Nazlı Ilıcak kaç yaşında ve evli mi?

Nazlı Ilıcak, 1999 Türkiye Genel Seçimleri’nde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir. Ancak Fazilet Partisi’nin kapanmasının ardından milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Nazlı Ilıcak, aynı zamanda bir dönem Kanal D2de yayınlanan “Pazar Gezmesi” adlı programın da sunuculuğunu yapmıştır.

NAZLI ILICAK KİMDİR?

Ayşe Nazlı Ilıcak, 1944 yılında Ankara’da doğmuştur. 21. ve 22. Hükümetlerde bakanlık yapmış Muammer Çavuşoğlu‘nun kızıdır. Annesi İhsan Hanım, abisi ise bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik de yapan Ömer Çavuşoğlu’dur. TED Ankara Koleji'ndeki ilk eğitimin ardından yatılı olarak okuduğu İstanbul‘daki Notre Dame De Sion Fransız Kız Lisesi‘nden 1963 yılında mezun olmuştur. Daha sonra İsviçre‘nin Lozan şehrinde Siyaset Bilimi Fakültesi'ni 1967 yılında bitirmiştir.

Nazlı Ilıcak, 1969 yılında Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile evlenmiştir. İlk yıllarda gazetecilikle ilgilenmeyen Nazlı Ilıcak, 1972'de babası Muharrem Bey’in vefat etmesinden sonra ilk olarak Tercüman'ın ansiklopedi köşesinde bilmece-bulmaca işine başlamıştır. 27 Mayıs‘ı yaşayanlarla ilgili röportaj yapılmasını önermesinin ardından, kimse yapmayınca kendisi yaparak köşe yazarlığına başlamıştır.