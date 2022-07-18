Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in katil zanlısı Ufuk Akçekaya’nın görüntüleri ortaya çıktı! Kıyafet detayı dikkat çekti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve tutuklanan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya’ya ait olduğu belirtilen kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI KAMERADA

Görüntülerde Akçekaya, 12 Temmuz tarihinde Karainebeyli köyüne gitmek üzere Eceabat ilçesinde taksiye binerken ve cinayetin ardından Alibeyköy terminalinde eve gitmek üzere taksiye binmeye giderken görülüyor.

FARKLI KIYAFETLER GİYMİŞ

Aynı zamanda, Akçekaya’nın 13 Temmuz tarihinde İstanbul Etiler’deki evine girerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Akçekaya'nın farklı kıyafetler giymesi ise dikkat çekti.

(İHA)



