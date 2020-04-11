NBA 2K20 turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

NBA lig maçları şu an ertelenmiş durumda ve ne zaman başlayacağı tam olarak değil. Durum böyle olunca NBA oyuncuları kendilerine başka uğraşlar buluyor. Basketbolcular evlerinde antremanları gerçekleştirirken boş vakitlerini ise farklı şekilde değerlendiriyor. Bu sayacağımız 16 kişi, anlaşarak kendi aralarında NBA 2K20 Turnuvası düzenleyerek maçları Youtube, Twitch ve Facebook platformları üzerinden oyun severlerle paylaşıyor. Turnuvanın ödülü tam 100 bin dolar. Kazanan kişi bu parayı istediği bir kurum veya kuruluşa bağışlayacak. Turnuvanın kurallarına gelecek olursak her oyuncu istediği takımı alabiliyor. Ancak bir kere aldığı takımı bir daha alamayacak.

Bu isimler Trae Young, Zach Lavine, Kevin Durant, Demarcus Cousins , Deandre Ayton, Montrezl Harrell, Derrich Jones Jr, Devin Booker, Patrich Beverly, Andre Drummond, Rui Hachimura, Domantas Sabons, Micheal Porter Jr, Donovan Mitchell, Harrison Barnes, Hassan Whiteside isimleri yer alıyor. All Star yıldızı Kevin Durant ilk karşılaşmada elenirken elenen diğer oyuncular ise Domantas Sabons, Micheal Porter Jr., Donovan Mitchell, Harrison Barnes, Zach Lavine, Demarcus Cousins ve Hassan Whiteside oldu. Çeyrek final maçları bugün yayınlanacak.

Çeyrek Final Maçları



Derrich Jones Jr. – Montrezl Harrell

Devin Booker – Rui Hachimura

Trae Young – Deandre Ayton

Andre Drummond – Patrich Beverly

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