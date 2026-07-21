KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ne acı ne kaşıntı kalıyor: Sinek ısırığını saniyeler içinde geçiriyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerimize davetsiz misafir olan sivrisinekler, arkalarında bıraktıkları bitmek bilmeyen kaşıntılarla gecemizi gündüzümüze katabiliyor ya da tam uykuya dalacakken kulağımızın dibinde dolaşıp çıkardıkları "vızz" sesiyle adeta meydan okuyor. Sabah uyandığımızda ise bizi kaşıntılı, kırmızı şişlikler karşılıyor. İşte mutfağınızdaki malzemelerle sivrisinek ısırığının kaşıntısını saniyeler içinde unutturacak, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran mucizevi formüller:

Ne acı ne kaşıntı kalıyor: Sinek ısırığını saniyeler içinde geçiriyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sivrisinek ısırıklarının yarattığı o bitmek bilmeyen amansız kaşıntıyı ve şişliği saniyeler içinde unutturacak, ev yapımı mucizevi formülleri açıklıyoruz! İşte acı, kaşıntı ve şişliğe iyi gelecek 5 basit formül:

Ne acı ne kaşıntı kalıyor: Sinek ısırığını saniyeler içinde geçiriyor! 1

1. BUZ: KAŞINTIYI ANINDA DONDURUN

Sivrisinek ısırdığı an yapacağınız ilk ve en etkili müdahale soğuk kompres uygulamaktır. Temiz bir beze sarılmış buz küpünü ısırılan bölgede 10 dakika bekletin. Buz, o bölgedeki kan akışını yavaşlatarak ödemi dağıtır ve sinir uçlarını hafifçe uyuşturarak kaşıntı hissini bıçak gibi keser.

2. KARBONAT MACUNU: MUTFAKTAKİ GİZLİ KAHRAMAN

Hemen hemen her evde bulunan karbonat, sinek ısırıklarına karşı adeta bir panzehir. Bir çay kaşığı karbonatı birkaç damla suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve şişen bölgeye sürün. Karbonatın alkali yapısı, sivrisineğin salgısındaki asidi nötralize ederek kızarıklığı ve şişliği hızla yatıştırır. 5 dakika bekletip durulamanız yeterli.

3. ELMA SİRKESİ: DOĞAL ANTİSEPTİK

Salataların vazgeçilmezi elma sirkesi, güçlü antiseptik özelliğiyle uzmanlar tarafından da sıkça öneriliyor. Bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatıp ısırığın üzerine tampon yapın. Sirke, ısırılan bölgedeki batma hissini alırken olası enfeksiyon risklerinin de önüne geçer.

Ne acı ne kaşıntı kalıyor: Sinek ısırığını saniyeler içinde geçiriyor! 2

4. ALOE VERA JELİ: CİLDİN EN YAKIN DOSTU

Eğer evinizde aloe vera bitkisi besliyorsanız, şanslısınız. Yaprağından koparacağınız küçük bir parçanın içindeki taze jel, sinek ısırıklarına karşı tam bir cankurtarandır. Antiinflamatuar ve serinletici etkisiyle cildi anında rahatlatır, kaşıntıdan kaynaklanan tahrişi hızla onarır.

5. BAL: BÜYÜKANNELERİN ASIRLIK SIRRI

Tatlı bir çözüm arayanlara müjde! Doğal iltihap önleyici yapısıyla bilinen bal, sivrisinek ısırıklarının yarattığı o amansız kaşıntıyı gidermede çok başarılı. Şişliğin üzerine parmak ucuyla süreceğiniz küçük bir damla bal, hem kaşıntıyı durduracak hem de cildinizin hızla iyileşmesini sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klima gibi çalışan kıyafetler! Herkesin dolabında varKlima gibi çalışan kıyafetler! Herkesin dolabında var
Yastığın altına defne yaprağı koymanın sebebi ortaya çıktı!Yastığın altına defne yaprağı koymanın sebebi ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Sivrice sinek kaşıntı mutfak acı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.