Ne acı ne kaşıntı kalıyor: Sinek ısırığını saniyeler içinde geçiriyor!

Sivrisinek ısırıklarının yarattığı o bitmek bilmeyen amansız kaşıntıyı ve şişliği saniyeler içinde unutturacak, ev yapımı mucizevi formülleri açıklıyoruz! İşte acı, kaşıntı ve şişliğe iyi gelecek 5 basit formül:

1. BUZ: KAŞINTIYI ANINDA DONDURUN

Sivrisinek ısırdığı an yapacağınız ilk ve en etkili müdahale soğuk kompres uygulamaktır. Temiz bir beze sarılmış buz küpünü ısırılan bölgede 10 dakika bekletin. Buz, o bölgedeki kan akışını yavaşlatarak ödemi dağıtır ve sinir uçlarını hafifçe uyuşturarak kaşıntı hissini bıçak gibi keser.

2. KARBONAT MACUNU: MUTFAKTAKİ GİZLİ KAHRAMAN

Hemen hemen her evde bulunan karbonat, sinek ısırıklarına karşı adeta bir panzehir. Bir çay kaşığı karbonatı birkaç damla suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve şişen bölgeye sürün. Karbonatın alkali yapısı, sivrisineğin salgısındaki asidi nötralize ederek kızarıklığı ve şişliği hızla yatıştırır. 5 dakika bekletip durulamanız yeterli.

3. ELMA SİRKESİ: DOĞAL ANTİSEPTİK

Salataların vazgeçilmezi elma sirkesi, güçlü antiseptik özelliğiyle uzmanlar tarafından da sıkça öneriliyor. Bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatıp ısırığın üzerine tampon yapın. Sirke, ısırılan bölgedeki batma hissini alırken olası enfeksiyon risklerinin de önüne geçer.

4. ALOE VERA JELİ: CİLDİN EN YAKIN DOSTU

Eğer evinizde aloe vera bitkisi besliyorsanız, şanslısınız. Yaprağından koparacağınız küçük bir parçanın içindeki taze jel, sinek ısırıklarına karşı tam bir cankurtarandır. Antiinflamatuar ve serinletici etkisiyle cildi anında rahatlatır, kaşıntıdan kaynaklanan tahrişi hızla onarır.

5. BAL: BÜYÜKANNELERİN ASIRLIK SIRRI

Tatlı bir çözüm arayanlara müjde! Doğal iltihap önleyici yapısıyla bilinen bal, sivrisinek ısırıklarının yarattığı o amansız kaşıntıyı gidermede çok başarılı. Şişliğin üzerine parmak ucuyla süreceğiniz küçük bir damla bal, hem kaşıntıyı durduracak hem de cildinizin hızla iyileşmesini sağlayacaktır.