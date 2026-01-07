Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti

Ünlü sunucu ve televizyon yıldızı Josie Gibson, verdiği 32 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 40 yaşındaki Gibson, zayıflama iğneleri ya da cerrahi müdahale kullanmadan forma girdiğini vurgulayarak hayranlarından takdir topladı.

YEME ALIŞKANLIKLARINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ

Yeni Channel 5 programı The 1970s Diet: Could It Work for You? için 1970’lerin beslenme ve yaşam tarzını deneyen Gibson, küçük porsiyonlar, sade yemekler ve daha fazla hareketle kilo verdi. Haşlanmış patates gibi basit yiyeceklerle beslenen ünlü isim, bu sürecin kendisine yeme alışkanlıklarını sorgulattığını söyledi.

“İŞİN SIRRI DENGE VE SABIR”

Daha önce defalarca kilo alıp verdiğini anlatan Gibson, bu kez istikrarlı olmayı başardığını belirtti. Haftada bir gün “kaçamak öğün” yaptığını ancak aşırıya kaçmadığını dile getiren ünlü sunucu, “İşin sırrı denge ve sabır” dedi.