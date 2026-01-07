KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti

Ünlü sunucu Josie Gibson, zayıflama iğnesi ya da ameliyat olmadan 32 kilo vererek bambaşka biri oldu. 1970’lerin beslenme düzenini deneyen Gibson’ın yeni fit hali hayranlarından tam not aldı.

Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti
Çiğdem Sevinç

Ünlü sunucu ve televizyon yıldızı Josie Gibson, verdiği 32 kiloyla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 40 yaşındaki Gibson, zayıflama iğneleri ya da cerrahi müdahale kullanmadan forma girdiğini vurgulayarak hayranlarından takdir topladı.

Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti 1

YEME ALIŞKANLIKLARINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ

Yeni Channel 5 programı The 1970s Diet: Could It Work for You? için 1970’lerin beslenme ve yaşam tarzını deneyen Gibson, küçük porsiyonlar, sade yemekler ve daha fazla hareketle kilo verdi. Haşlanmış patates gibi basit yiyeceklerle beslenen ünlü isim, bu sürecin kendisine yeme alışkanlıklarını sorgulattığını söyledi.

Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti 2

“İŞİN SIRRI DENGE VE SABIR”

Daha önce defalarca kilo alıp verdiğini anlatan Gibson, bu kez istikrarlı olmayı başardığını belirtti. Haftada bir gün “kaçamak öğün” yaptığını ancak aşırıya kaçmadığını dile getiren ünlü sunucu, “İşin sırrı denge ve sabır” dedi.

Ne ameliyat ne de iğne: 32 kilonun sırrını açıkladı! Ünlü sunucu eriyip gitti 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zayıflama ilacını bırakanlar anlattı: Kilo geri mi geliyor?Zayıflama ilacını bırakanlar anlattı: Kilo geri mi geliyor?
Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı!Sağlık raporu alacaktı: Futbol sevgisi hayatını kurtardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bikini Sunucu diyet kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.