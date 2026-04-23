Ne iğne, ne ilaç! Vücudunun yarısı eriyip gitti

Sağlık korkusu yaşadı, hayatını değiştirdi. Karen Heffernan, katı diyetler yerine aralıklı oruç ve sürdürülebilir alışkanlıklarla 18 ayda 94 kilo verdi. Dönüşümüyle ilham olan kadın, birçok insana ilham oldu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İskoçya’da yaşayan Karen Heffernan, yaşadığı sağlık korkusu sonrası hayatını tamamen değiştirdi. Radikal diyetler yerine küçük ve sürdürülebilir adımlar atan Heffernan, yaklaşık 18 ayda 94 kilo vererek büyük bir dönüşüme imza attı.

“KENDİMİ HİÇ KISITLANMIŞ HİSSETMEDİM”

Başlangıçta 168 kilo olan Heffernan, kilo verme sürecinde katı diyetler yerine dengeyi benimsedi. “Geciktir ama vazgeçme” mottosuyla ilerlediğini söyleyen Heffernan, “Hiçbir zaman kendimi mahrum hissetmedim. Önemli olan denge kurmak ve alışkanlıkları zamanla oluşturmak” dedi.

AMELİYAT YOK, İLAÇ YOK

Kilo verme sürecinde herhangi bir cerrahi müdahale ya da ilaç kullanmadığını belirten Heffernan, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve iyi uykuya odaklandığını vurguladı. Günlük hayatında yürüyüş, pilates ve core egzersizlerine yer verdiğini söyledi.

Heffernan’ın en çok dikkat çeken yöntemi ise aralıklı oruç oldu. Bu yöntem sayesinde sadece kilo vermekle kalmadığını, aynı zamanda cilt sarkması sorunu da yaşamadığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
23 Nisan günü burçları neler bekliyor? 23 Nisan günü burçları neler bekliyor?
Eski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranışEski sevgilinizin sizi unutamadığını gösteren 6 davranış

En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

