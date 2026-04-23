Ne iğne, ne ilaç! Vücudunun yarısı eriyip gitti

İskoçya’da yaşayan Karen Heffernan, yaşadığı sağlık korkusu sonrası hayatını tamamen değiştirdi. Radikal diyetler yerine küçük ve sürdürülebilir adımlar atan Heffernan, yaklaşık 18 ayda 94 kilo vererek büyük bir dönüşüme imza attı.

“KENDİMİ HİÇ KISITLANMIŞ HİSSETMEDİM”

Başlangıçta 168 kilo olan Heffernan, kilo verme sürecinde katı diyetler yerine dengeyi benimsedi. “Geciktir ama vazgeçme” mottosuyla ilerlediğini söyleyen Heffernan, “Hiçbir zaman kendimi mahrum hissetmedim. Önemli olan denge kurmak ve alışkanlıkları zamanla oluşturmak” dedi.

AMELİYAT YOK, İLAÇ YOK

Kilo verme sürecinde herhangi bir cerrahi müdahale ya da ilaç kullanmadığını belirten Heffernan, sağlıklı beslenme, düzenli hareket ve iyi uykuya odaklandığını vurguladı. Günlük hayatında yürüyüş, pilates ve core egzersizlerine yer verdiğini söyledi.

Heffernan’ın en çok dikkat çeken yöntemi ise aralıklı oruç oldu. Bu yöntem sayesinde sadece kilo vermekle kalmadığını, aynı zamanda cilt sarkması sorunu da yaşamadığını ifade etti.