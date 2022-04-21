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Ne iPhone 14 ne de iPhone 15! "Hayallerin iPhone"u için tarih verildi: Bir ilk olacak

21.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişinin hayallerini süslediği öne sürülen tamamen ekrandan oluşacak iPhone için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo ilk tam ekranlı iPhone için tarih verdi. Kuo'nun söylediklerine bakılırsa bu iPhone, ne iPhone 14 ne de iPhone 15 ailesine mensup olacak.

Ne iPhone 14 ne de iPhone 15! "Hayallerin iPhone"u için tarih verildi: Bir ilk olacak

Akıllı telefon şirketleri, yıllar boyu ekran boyutunu daha verimli kullanmanın yollarını araştırdı, araştırmaya da devam ediyor. Kimi akıllı telefon üreticileri, ekranlardaki gereksiz çerçevelerden kurtularak ekranın kapladığı alanı genişletti, kimileri de çentik veya nokta çentik gibi çözümler geliştirdi. Hatta son yıllarda çentiklerden de kurtularak ön kamerayı ekran altına alan üreticiler de karşımıza çıktı. Böylece tamamen ekranla kaplı telefonlar gerçeğe dönüştü. Apple ise kendi adına yeni dönemi iPhone X ile birlikte başlattı.

iPHONE'LARDA DEĞİŞİM

Apple, iPhone X ile bir önceki nesilde bulunan büyük çerçevelerden kurtuldu ve ekranın kapladığı alanı genişletti. Ancak Face ID ve ön kamera gibi donanımların yerleştirildiği bir çentik iPhone'larda yer almaya başladı. Diğer üreticiler nokta çentiğe geçerken, Apple ise iPhone 11 ve iPhone 12 serisinde de çentikten vazgeçmedi. iPhone 13 modelleri çıkana dek de bu çentiklerde hiçbir değişiklik yaşanmadı. iPhone 13 ile çentik küçüldü.

iPhone 13-1

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iPhone 14 serisinde ise çentiğin yerini hap şeklinde olacak daha küçük iki çentiğin alması bekleniyor. Fakat herkesin aklı, birçok kişinin hayallerinin iPhone'u olduğunu söylediği tam ekranlı iPhone'da. Peki tam ekranlı iPhone ne zaman gelecek?

HAYALLERDEKİ TAM EKRANLI iPHONE GELİYOR!

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, attığı bir tweet'te Apple'ın ilk tam ekranlı iPhone'unu piyasaya sürebileceği tarihi açıkladı. Kuo, "Tam ekran iPhone'un 2024'te geleceğini düşünüyorum." dedi. Kuo'ya göre 2024'teki ileri teknolojiye sahip iPhone'lar ekran altı Face ID'nin yanı sıra ekran altı ön kamera kullanacak.

İddialara göre ise 2024'te çıkacak iPhone, ekran altı ön kameraya sahip ilk Apple cihazı olacak. Ancak tüm bunların henüz Apple tarafından resmi olarak onaylanmamış bilgiler olduğunu belirtmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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