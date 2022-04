Ne iPhone 14 ne de iPhone 15! "Hayallerin iPhone"u için tarih verildi: Bir ilk olacak

Akıllı telefon şirketleri, yıllar boyu ekran boyutunu daha verimli kullanmanın yollarını araştırdı, araştırmaya da devam ediyor. Kimi akıllı telefon üreticileri, ekranlardaki gereksiz çerçevelerden kurtularak ekranın kapladığı alanı genişletti, kimileri de çentik veya nokta çentik gibi çözümler geliştirdi. Hatta son yıllarda çentiklerden de kurtularak ön kamerayı ekran altına alan üreticiler de karşımıza çıktı. Böylece tamamen ekranla kaplı telefonlar gerçeğe dönüştü. Apple ise kendi adına yeni dönemi iPhone X ile birlikte başlattı.

Apple, iPhone X ile bir önceki nesilde bulunan büyük çerçevelerden kurtuldu ve ekranın kapladığı alanı genişletti. Ancak Face ID ve ön kamera gibi donanımların yerleştirildiği bir çentik iPhone'larda yer almaya başladı. Diğer üreticiler nokta çentiğe geçerken, Apple ise iPhone 11 ve iPhone 12 serisinde de çentikten vazgeçmedi. iPhone 13 modelleri çıkana dek de bu çentiklerde hiçbir değişiklik yaşanmadı. iPhone 13 ile çentik küçüldü.

iPhone 14 serisinde ise çentiğin yerini hap şeklinde olacak daha küçük iki çentiğin alması bekleniyor. Fakat herkesin aklı, birçok kişinin hayallerinin iPhone'u olduğunu söylediği tam ekranlı iPhone'da. Peki tam ekranlı iPhone ne zaman gelecek?

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, attığı bir tweet'te Apple'ın ilk tam ekranlı iPhone'unu piyasaya sürebileceği tarihi açıkladı. Kuo, "Tam ekran iPhone'un 2024'te geleceğini düşünüyorum." dedi. Kuo'ya göre 2024'teki ileri teknolojiye sahip iPhone'lar ekran altı Face ID'nin yanı sıra ekran altı ön kamera kullanacak.

My prediction is the same - under-display Face ID coming in 2024 (iPhone 16), and this time schedule is less of a technical issue and more of a marketing purpose. https://t.co/yK17YkQEEX