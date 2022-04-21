Bir güncelleme ile her şey değişti! iPhone'ları artık daha hızlı şarj ediyor

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 13 ile uyumlu taşınabilir bataryası MagSafe Battery Pack'i geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Bugün MagSafe Battery Pack hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

APPLE GÜNCELLEME İLE ŞARJ HIZINI YÜKSELTTİ

Apple, MagSafe Battery Pack için yeni bir ürün yazılımı yayınladı. Bu yazılım güncellemesi sonrası yeni ürün yazılımının 7.5W şarjı mümkün kıldığı ortaya çıktı. Buna göre, uyumlu iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri artık güce bağlı olmayan bir MagSafe Battery Pack ile 7.5W hızında şarj edilebiliyor. Bu 5W'a nazaran biraz daha hızlı bir şarj demek.

MagSafe Battery Pack'i güncellemek için iPhone, iPad veya Mac'i kullanmak yetiyor. Apple ise bir iPad veya Mac'e bağlayabileceğinizi ve güncellemenin yaklaşık 5 dakika süreceğini söylüyor. iPhone'a bağlandığında otomatik olarak güncelleme yapılıyor ancak bu bir hafta kadar sürebilir.

