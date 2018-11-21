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Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Görsel zekanıza güveniyorsanız işte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu detayları sadece dahiler görebiliyor.

Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Dikkat testi: Kedinin sahibi kim?

Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı.
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun.
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Farklı olan resmi bulun.
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Hangi at diğerleri gibi değil?
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşmiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı.
(Kaynak: ntv)
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